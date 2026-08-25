Stollárék a első fordulóban búcsúztak a monterreyi tenisztornától
A Stollár Fanny, Asia Muhammad alkotta páros az első fordulóban búcsúzott a Monterreyben zajló kemény pályás tenisztorna párosküzdelmeitől.
A magyar, amerikai páros a legjobb 16 között a kínai Hszü Ji-fan és az ausztrál Maya Joint alkotta kettőssel csapott össze magyar idő szerint kedd hajnalban, és két játszmában vereséget szenvedett.
Az első szettet 6:3-ra, a másodikat 6:4-re húzták be Jointék. A mérkőzés egy óra hat percig tartott.
TENISZ
MONTERREY, NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ
Hszü-Ji-fan, Maya Joint (kínai, ausztrál)–Stollár Fanni, Asia Muhammad (magyar, amerikai) 6:3, 6:4
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