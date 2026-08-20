Cincinnati tenisztorna: már a nyolcaddöntőben búcsúzott a női világelső Szabalenka

Továbbra sem megy 2026-ban a tenisz Arina Szabalenkának, a fehérorosz klasszis ezúttal a US Opent felvezető cincinnati 1000-es tornán búcsúzott idő előtt – most a cseh Sára Bejlek kezétől „esett el”. Az első szett rövidítésében a világelső már 5:1-re vezetett, a 35. helyen álló ellenfele onnan fordított és nyert 7:6-ra. A második felvonásban Szabalenka 4:1-es előnyben volt, ám ezt követően egyetlen játékot sem tudott nyerni, 6:4-re kikapott és az 1 óra 57 perces mérkőzés végén kénytelen volt gratulálni ellenfelének.

Bejlek első alkalommal győzött le olyan játékost, aki a legjobb tíz között van a világranglistán, az amerikai nyílt bajnokságra címvédőként készülő Szabalenkának viszont a világelsősége is veszélybe került, ugyanis a kazah Jelena Ribakina áll az élre, ha bejut a döntőbe Cincinnatiben.

A férfiaknál a harmadik kiemelt szerb Novak Djokovics után a másodikként rangsorolt kanadai Félix Auger-Aliassime, valamint az első helyen kiemelt német Alexander Zverev is kiesett.

Auger-Aliassime a 17. kiemelt amerikai Frances Tiafoe-tól kapott ki 6:3, 6:4-re a nyolcaddöntőben, Zverevet pedig a szintén amerikai Tommy Paul (18.) győzte le 4:6, 7:6, 6:4-re. Utóbbi meccset csaknem másfél órás esőszünet szakította félbe, majd a világranglista harmadik helyén álló német teniszezőnek a második szett rövidítésében mérkőzéslabdája is volt. Hullámzó teljesítményét mutatja, hogy 14 ászt szervált, de kilenc alkalommal kettős hibát követett el a 2 óra 47 perces találkozón.

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-es VERSENY, Cincinnati (férfiak: 9 415 725 dollár, nők: 7 433 076 dollár, kemény borítás)

NŐK

Egyes, nyolcaddöntő

Sara Bejlek (cseh)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 7:6 (9–7), 6:4

FÉRFIAK

Egyes, nyolcaddöntő

Frances Tiafoe (amerikai, 17.)–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 2.) 6:3, 6:4

Tommy Paul (amerikai, 18.)–Alexander Zverev (német, 1.) 4:6, 7:6 (8-6), 6:4

