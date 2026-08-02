OLASZ SERIE A 2026–2027, MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA

OLASZ SERIE A
1. FORDULÓ
2026. augusztus 22., szombat
18.30: Internazionale–Monza
18.30: Udinese–Como
20.45: Genoa–Napoli
20.45: Parma–Cagliari
2026. augusztus 23., vasárnap
18.30: Venezia–Lecce
18.30: Frosinone–Juventus
20.45: Atalanta–Sassuolo
20.45: Torino–Milan
2026. augusztus 24., hétfő
18.30: Bologna–Lazio
20.45: Roma–Fiorentina
2. FORDULÓ
2026. augusztus 28., péntek
20.45: Milan–Venezia
2026. augusztus 29., szombat
18.30: Fiorentina–Frosinone
18.30: Monza–Udinese
18.30: Sassuolo–Torino
20.45: Juventus–Parma
2026. augusztus 30., vasárnap
18.30: Napoli–Como
20.45: Cagliari–Internazionale
20.45: Lazio–Genoa
2026. augusztus 31., hétfő
18.30: Lecce–Roma
20.45: Atalanta–Bologna
3. FORDULÓ
2026. szeptember 4., péntek
20.45: Genoa–Como
2026. szeptember 5., szombat
15.00: Fiorentina–Torino
18.00: Internazionale–Napoli
20.45: Roma–Atalanta
2026. szeptember 6., vasárnap
15.00: Frosinone–Venezia
15.00: Parma–Monza
18.00: Bologna–Sassuolo
20.45: Juventus–Milan
2026. szeptember 7., hétfő
18.00: Cagliari–Lecce
20.45: Udinese–Lazio
4. FORDULÓ
2026. szeptember 11., péntek
20.45: Venezia–Fiorentina
2026. szeptember 12., szombat
15.00: Genoa–Frosinone
18.00: Sassuolo–Juventus
20.45: Atalanta–Cagliari
2026. szeptember 13., vasárnap
12.30: Torino–Roma
15.00: Como–Parma
15.00: Lecce–Monza
18.00: Napoli–Bologna
20.45: Lazio–Milan
2026. szeptember 14., hétfő
20.45: Internazionale–Udinese
5. FORDULÓ
2026. szeptember 18., péntek
20.45: Monza–Sassuolo
2026. szeptember 19., szombat
15.00: Bologna–Torino
15.00: Udinese–Cagliari
18.00: Roma–Internazionale
20.45: Venezia–Lazio
2026. szeptember 20., vasárnap
12.30: Fiorentina–Napoli
15.00: Frosinone–Como
15.00: Parma–Genoa
18.00: Juventus–Atalanta
2026. szeptember 21., hétfő
20.45: Milan–Lecce
6. FORDULÓ
2026. október 10., szombat
15.00: Atalanta–Venezia
15.00: Cagliari–Juventus
15.00: Como–Roma
15.00: Genoa–Fiorentina
15.00: Internazionale–Parma
15.00: Lazio–Monza
15.00: Lecce–Bologna
15.00: Napoli–Frosinone
15.00: Sassuolo–Milan
15.00: Torino–Udinese
7. FORDULÓ
2026. október 17., szombat
15.00: Milan–Atalanta
15.00: Roma–Genoa
15.00: Bologna–Internazionale
15.00: Fiorentina–Como
15.00: Frosinone–Sassuolo
15.00: Juventus–Lazio
15.00: Monza–Cagliari
15.00: Parma–Torino
15.00: Udinese–Lecce
15.00: Venezia–Napoli
8. FORDULÓ
2026. október 24., szombat
15.00: Atalanta–Frosinone
15.00: Cagliari–Bologna
15.00: Como–Sassuolo
15.00: Genoa–Venezia
15.00: Internazionale–Fiorentina
15.00: Lazio–Parma
15.00: Lecce–Juventus
15.00: Napoli–Roma
15.00: Torino–Monza
15.00: Udinese–Milan
9. FORDULÓ
2026. október 27., kedd
15.00: Milan–Bologna
15.00: Roma–Cagliari
15.00: Fiorentina–Atalanta
15.00: Frosinone–Lecce
15.00: Genoa–Juventus
15.00: Monza–Napoli
15.00: Parma–Udinese
15.00: Sassuolo–Lazio
15.00: Torino–Como
15.00: Venezia–Internazionale
10. FORDULÓ
2026. október 31., szombat
15.00: Milan–Internazionale
15.00: Atalanta–Parma
15.00: Bologna–Monza
15.00: Como–Venezia
15.00: Frosinone–Torino
15.00: Juventus–Napoli
15.00: Lazio–Cagliari
15.00: Lecce–Genoa
15.00: Sassuolo–Fiorentina
15.00: Udinese–Roma
11. FORDULÓ
2026. november 7., szombat
15.00: Roma–Sassuolo
15.00: Cagliari–Frosinone
15.00: Fiorentina–Juventus
15.00: Genoa–Milan
15.00: Internazionale–Como
15.00: Monza–Atalanta
15.00: Parma–Bologna
15.00: Napoli–Lazio
15.00: Torino–Lecce
15.00: Venezia–Udinese
12. FORDULÓ
2026. november 21., szombat
14.00: Milan–Frosinone
14.00: Atalanta–Internazionale
14.00: Bologna–Udinese
14.00: Como–Cagliari
14.00: Juventus–Venezia
14.00: Lazio–Lecce
14.00: Monza–Fiorentina
14.00: Parma–Roma
14.00: Napoli–Torino
14.00: Sassuolo–Genoa
13. FORDULÓ
2026. november 28., szombat
14.00: Roma–Monza
14.00: Cagliari–Milan
14.00: Como–Juventus
14.00: Frosinone–Parma
14.00: Internazionale–Genoa
14.00: Lecce–Atalanta
14.00: Sassuolo–Napoli
14.00: Torino–Lazio
14.00: Udinese–Fiorentina
14.00: Venezia–Bologna
14. FORDULÓ
2026. december 5., szombat
14.00: Milan–Parma
14.00: Bologna–Roma
14.00: Fiorentina–Cagliari
14.00: Frosinone–Internazionale
14.00: Genoa–Torino
14.00: Juventus–Udinese
14.00: Lazio–Atalanta
14.00: Monza–Como
14.00: Napoli–Lecce
14.00: Venezia–Sassuolo
15. FORDULÓ
2026. december 12., szombat
14.00: Atalanta–Genoa
14.00: Cagliari–Venezia
14.00: Como–Bologna
14.00: Internazionale–Torino
14.00: Juventus–Monza
14.00: Lazio–Roma
14.00: Lecce–Sassuolo
14.00: Parma–Fiorentina
14.00: Napoli–Milan
14.00: Udinese–Frosinone
16. FORDULÓ
2026. december 19., szombat
14.00: Milan–Como
14.00: Roma–Juventus
14.00: Atalanta–Napoli
14.00: Fiorentina–Bologna
14.00: Frosinone–Lazio
14.00: Genoa–Udinese
14.00: Lecce–Internazionale
14.00: Sassuolo–Parma
14.00: Torino–Cagliari
14.00: Venezia–Monza
17. FORDULÓ
2027. január 2., szombat
14.00: Roma–Frosinone
14.00: Bologna–Juventus
14.00: Cagliari–Genoa
14.00: Como–Lecce
14.00: Fiorentina–Lazio
14.00: Internazionale–Sassuolo
14.00: Monza–Milan
14.00: Parma–Napoli
14.00: Torino–Venezia
14.00: Udinese–Atalanta
18. FORDULÓ
2027. január 5., kedd
14.00: Milan–Fiorentina
14.00: Atalanta–Como
14.00: Frosinone–Bologna
14.00: Genoa–Monza
14.00: Juventus–Torino
14.00: Lazio–Internazionale
14.00: Lecce–Parma
14.00: Napoli–Cagliari
14.00: Sassuolo–Udinese
14.00: Venezia–Roma
19. FORDULÓ
2027. január 9., szombat
14.00: Roma–Milan
14.00: Bologna–Genoa
14.00: Cagliari–Sassuolo
14.00: Como–Lazio
14.00: Fiorentina–Lecce
14.00: Internazionale–Juventus
14.00: Monza–Frosinone
14.00: Parma–Venezia
14.00: Torino–Atalanta
14.00: Udinese–Napoli
20. FORDULÓ
2027. január 16., szombat
14.00: Milan–Torino
14.00: Atalanta–Roma
14.00: Cagliari–Como
14.00: Juventus–Genoa
14.00: Lazio–Bologna
14.00: Lecce–Udinese
14.00: Parma–Internazionale
14.00: Napoli–Fiorentina
14.00: Sassuolo–Monza
14.00: Venezia–Frosinone
21. FORDULÓ
2027. január 23., szombat
14.00: Roma–Udinese
14.00: Bologna–Atalanta
14.00: Como–Napoli
14.00: Fiorentina–Sassuolo
14.00: Frosinone–Milan
14.00: Genoa–Parma
14.00: Internazionale–Venezia
14.00: Juventus–Cagliari
14.00: Lecce–Torino
14.00: Monza–Lazio
22. FORDULÓ
2027. január 30., szombat
14.00: Milan–Juventus
14.00: Atalanta–Fiorentina
14.00: Cagliari–Parma
14.00: Genoa–Lecce
14.00: Lazio–Venezia
14.00: Monza–Roma
14.00: Napoli–Internazionale
14.00: Sassuolo–Como
14.00: Torino–Frosinone
14.00: Udinese–Bologna
23. FORDULÓ
2027. február 6., szombat
14.00: Roma–Torino
14.00: Atalanta–Lazio
14.00: Bologna–Milan
14.00: Como–Monza
14.00: Fiorentina–Udinese
14.00: Internazionale–Cagliari
14.00: Juventus–Sassuolo
14.00: Lecce–Napoli
14.00: Parma–Frosinone
14.00: Venezia–Genoa
24. FORDULÓ
2027. február 13., szombat
14.00: Roma–Parma
14.00: Bologna–Como
14.00: Cagliari–Lazio
14.00: Frosinone–Fiorentina
14.00: Genoa–Atalanta
14.00: Internazionale–Milan
14.00: Monza–Lecce
14.00: Napoli–Juventus
14.00: Torino–Sassuolo
14.00: Udinese–Venezia
25. FORDULÓ
2027. február 20., szombat
14.00: Milan–Genoa
14.00: Atalanta–Monza
14.00: Como–Torino
14.00: Fiorentina–Internazionale
14.00: Juventus–Bologna
14.00: Lazio–Napoli
14.00: Lecce–Frosinone
14.00: Sassuolo–Roma
14.00: Udinese–Parma
14.00: Venezia–Cagliari
26. FORDULÓ
2027. február 27., szombat
14.00: Roma–Venezia
14.00: Bologna–Lecce
14.00: Cagliari–Udinese
14.00: Como–Milan
14.00: Frosinone–Napoli
14.00: Genoa–Lazio
14.00: Internazionale–Atalanta
14.00: Monza–Juventus
14.00: Parma–Sassuolo
14.00: Torino–Fiorentina
27. FORDULÓ
2027. március 6., szombat
14.00: Milan–Cagliari
14.00: Atalanta–Torino
14.00: Fiorentina–Venezia
14.00: Juventus–Roma
14.00: Lazio–Frosinone
14.00: Lecce–Como
14.00: Monza–Genoa
14.00: Napoli–Parma
14.00: Sassuolo–Bologna
14.00: Udinese–Internazionale
28. FORDULÓ
2027. március 13., szombat
14.00: Milan–Sassuolo
14.00: Bologna–Napoli
14.00: Cagliari–Fiorentina
14.00: Como–Udinese
14.00: Frosinone–Monza
14.00: Genoa–Roma
14.00: Lazio–Juventus
14.00: Parma–Lecce
14.00: Torino–Internazionale
14.00: Venezia–Atalanta
29. FORDULÓ
2027. március 20., szombat
14.00: Roma–Lecce
14.00: Atalanta–Milan
14.00: Fiorentina–Genoa
14.00: Internazionale–Frosinone
14.00: Juventus–Como
14.00: Monza–Bologna
14.00: Parma–Lazio
14.00: Napoli–Venezia
14.00: Sassuolo–Cagliari
14.00: Udinese–Torino
30. FORDULÓ
2027. április 3., szombat
15.00: Milan–Monza
15.00: Roma–Bologna
15.00: Cagliari–Napoli
15.00: Como–Fiorentina
15.00: Frosinone–Udinese
15.00: Genoa–Internazionale
15.00: Lecce–Lazio
15.00: Sassuolo–Atalanta
15.00: Torino–Juventus
15.00: Venezia–Parma
31. FORDULÓ
2027. április 10., szombat
15.00: Bologna–Venezia
15.00: Cagliari–Atalanta
15.00: Fiorentina–Milan
15.00: Frosinone–Genoa
15.00: Internazionale–Roma
15.00: Juventus–Lecce
15.00: Lazio–Torino
15.00: Parma–Como
15.00: Napoli–Sassuolo
15.00: Udinese–Monza
32. FORDULÓ
2027. április 17., szombat
15.00: Milan–Napoli
15.00: Roma–Lazio
15.00: Atalanta–Udinese
15.00: Bologna–Cagliari
15.00: Como–Frosinone
15.00: Fiorentina–Parma
15.00: Monza–Internazionale
15.00: Sassuolo–Lecce
15.00: Torino–Genoa
15.00: Venezia–Juventus
33. FORDULÓ
2027. április 24., szombat
15.00: Cagliari–Monza
15.00: Frosinone–Roma
15.00: Genoa–Sassuolo
15.00: Internazionale–Bologna
15.00: Juventus–Fiorentina
15.00: Lazio–Como
15.00: Lecce–Milan
15.00: Parma–Atalanta
15.00: Napoli–Udinese
15.00: Venezia–Torino
34. FORDULÓ
2027. május 1., szombat
15.00: Milan–Lazio
15.00: Roma–Napoli
15.00: Atalanta–Juventus
15.00: Bologna–Fiorentina
15.00: Como–Internazionale
15.00: Lecce–Cagliari
15.00: Monza–Venezia
15.00: Sassuolo–Frosinone
15.00: Torino–Parma
15.00: Udinese–Genoa
35. FORDULÓ
2027. május 8., szombat
15.00: Fiorentina–Roma
15.00: Frosinone–Atalanta
15.00: Genoa–Cagliari
15.00: Internazionale–Lecce
15.00: Lazio–Sassuolo
15.00: Parma–Milan
15.00: Napoli–Monza
15.00: Torino–Bologna
15.00: Udinese–Juventus
15.00: Venezia–Como
36. FORDULÓ
2027. május 15., szombat
15.00: Milan–Roma
15.00: Bologna–Frosinone
15.00: Cagliari–Torino
15.00: Como–Atalanta
15.00: Juventus–Internazionale
15.00: Lazio–Udinese
15.00: Lecce–Fiorentina
15.00: Monza–Parma
15.00: Napoli–Genoa
15.00: Sassuolo–Venezia
37. FORDULÓ
2027. május 22., szombat
15.00: Roma–Como
15.00: Atalanta–Lecce
15.00: Fiorentina–Monza
15.00: Frosinone–Cagliari
15.00: Genoa–Bologna
15.00: Internazionale–Lazio
15.00: Parma–Juventus
15.00: Torino–Napoli
15.00: Udinese–Sassuolo
15.00: Venezia–Milan
38. FORDULÓ
2027. május 29., szombat
15.00: Milan–Udinese
15.00: Bologna–Parma
15.00: Cagliari–Roma
15.00: Como–Genoa
15.00: Juventus–Frosinone
15.00: Lazio–Fiorentina
15.00: Lecce–Venezia
15.00: Monza–Torino
15.00: Napoli–Atalanta
15.00: Sassuolo–Internazionale