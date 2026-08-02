OLASZ SERIE A 2026–2027, MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA

Augusztus 22-én elrajtol a Serie A élvonalának 2026–2027-es kiírása. Adatbankunkban megtalálhatják a bajnoki menetrendet, a programot, az eredményeket, s a bajnokság állását.

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

2026. augusztus 22., szombat

18.30: Internazionale–Monza

18.30: Udinese–Como

20.45: Genoa–Napoli

20.45: Parma–Cagliari

2026. augusztus 23., vasárnap

18.30: Venezia–Lecce

18.30: Frosinone–Juventus

20.45: Atalanta–Sassuolo

20.45: Torino–Milan

2026. augusztus 24., hétfő

18.30: Bologna–Lazio

20.45: Roma–Fiorentina 2. FORDULÓ

2026. augusztus 28., péntek

20.45: Milan–Venezia

2026. augusztus 29., szombat

18.30: Fiorentina–Frosinone

18.30: Monza–Udinese

18.30: Sassuolo–Torino

20.45: Juventus–Parma

2026. augusztus 30., vasárnap

18.30: Napoli–Como

20.45: Cagliari–Internazionale

20.45: Lazio–Genoa

2026. augusztus 31., hétfő

18.30: Lecce–Roma

20.45: Atalanta–Bologna 3. FORDULÓ

2026. szeptember 4., péntek

20.45: Genoa–Como

2026. szeptember 5., szombat

15.00: Fiorentina–Torino

18.00: Internazionale–Napoli

20.45: Roma–Atalanta

2026. szeptember 6., vasárnap

15.00: Frosinone–Venezia

15.00: Parma–Monza

18.00: Bologna–Sassuolo

20.45: Juventus–Milan

2026. szeptember 7., hétfő

18.00: Cagliari–Lecce

20.45: Udinese–Lazio 4. FORDULÓ

2026. szeptember 11., péntek

20.45: Venezia–Fiorentina

2026. szeptember 12., szombat

15.00: Genoa–Frosinone

18.00: Sassuolo–Juventus

20.45: Atalanta–Cagliari

2026. szeptember 13., vasárnap

12.30: Torino–Roma

15.00: Como–Parma

15.00: Lecce–Monza

18.00: Napoli–Bologna

20.45: Lazio–Milan

2026. szeptember 14., hétfő

20.45: Internazionale–Udinese 5. FORDULÓ

2026. szeptember 18., péntek

20.45: Monza–Sassuolo

2026. szeptember 19., szombat

15.00: Bologna–Torino

15.00: Udinese–Cagliari

18.00: Roma–Internazionale

20.45: Venezia–Lazio

2026. szeptember 20., vasárnap

12.30: Fiorentina–Napoli

15.00: Frosinone–Como

15.00: Parma–Genoa

18.00: Juventus–Atalanta

2026. szeptember 21., hétfő

20.45: Milan–Lecce 6. FORDULÓ

2026. október 10., szombat

15.00: Atalanta–Venezia

15.00: Cagliari–Juventus

15.00: Como–Roma

15.00: Genoa–Fiorentina

15.00: Internazionale–Parma

15.00: Lazio–Monza

15.00: Lecce–Bologna

15.00: Napoli–Frosinone

15.00: Sassuolo–Milan

15.00: Torino–Udinese 7. FORDULÓ

2026. október 17., szombat

15.00: Milan–Atalanta

15.00: Roma–Genoa

15.00: Bologna–Internazionale

15.00: Fiorentina–Como

15.00: Frosinone–Sassuolo

15.00: Juventus–Lazio

15.00: Monza–Cagliari

15.00: Parma–Torino

15.00: Udinese–Lecce

15.00: Venezia–Napoli 8. FORDULÓ

2026. október 24., szombat

15.00: Atalanta–Frosinone

15.00: Cagliari–Bologna

15.00: Como–Sassuolo

15.00: Genoa–Venezia

15.00: Internazionale–Fiorentina

15.00: Lazio–Parma

15.00: Lecce–Juventus

15.00: Napoli–Roma

15.00: Torino–Monza

15.00: Udinese–Milan 9. FORDULÓ

2026. október 27., kedd

15.00: Milan–Bologna

15.00: Roma–Cagliari

15.00: Fiorentina–Atalanta

15.00: Frosinone–Lecce

15.00: Genoa–Juventus

15.00: Monza–Napoli

15.00: Parma–Udinese

15.00: Sassuolo–Lazio

15.00: Torino–Como

15.00: Venezia–Internazionale 10. FORDULÓ

2026. október 31., szombat

15.00: Milan–Internazionale

15.00: Atalanta–Parma

15.00: Bologna–Monza

15.00: Como–Venezia

15.00: Frosinone–Torino

15.00: Juventus–Napoli

15.00: Lazio–Cagliari

15.00: Lecce–Genoa

15.00: Sassuolo–Fiorentina

15.00: Udinese–Roma 11. FORDULÓ

2026. november 7., szombat

15.00: Roma–Sassuolo

15.00: Cagliari–Frosinone

15.00: Fiorentina–Juventus

15.00: Genoa–Milan

15.00: Internazionale–Como

15.00: Monza–Atalanta

15.00: Parma–Bologna

15.00: Napoli–Lazio

15.00: Torino–Lecce

15.00: Venezia–Udinese 12. FORDULÓ

2026. november 21., szombat

14.00: Milan–Frosinone

14.00: Atalanta–Internazionale

14.00: Bologna–Udinese

14.00: Como–Cagliari

14.00: Juventus–Venezia

14.00: Lazio–Lecce

14.00: Monza–Fiorentina

14.00: Parma–Roma

14.00: Napoli–Torino

14.00: Sassuolo–Genoa 13. FORDULÓ

2026. november 28., szombat

14.00: Roma–Monza

14.00: Cagliari–Milan

14.00: Como–Juventus

14.00: Frosinone–Parma

14.00: Internazionale–Genoa

14.00: Lecce–Atalanta

14.00: Sassuolo–Napoli

14.00: Torino–Lazio

14.00: Udinese–Fiorentina

14.00: Venezia–Bologna 14. FORDULÓ

2026. december 5., szombat

14.00: Milan–Parma

14.00: Bologna–Roma

14.00: Fiorentina–Cagliari

14.00: Frosinone–Internazionale

14.00: Genoa–Torino

14.00: Juventus–Udinese

14.00: Lazio–Atalanta

14.00: Monza–Como

14.00: Napoli–Lecce

14.00: Venezia–Sassuolo 15. FORDULÓ

2026. december 12., szombat

14.00: Atalanta–Genoa

14.00: Cagliari–Venezia

14.00: Como–Bologna

14.00: Internazionale–Torino

14.00: Juventus–Monza

14.00: Lazio–Roma

14.00: Lecce–Sassuolo

14.00: Parma–Fiorentina

14.00: Napoli–Milan

14.00: Udinese–Frosinone 16. FORDULÓ

2026. december 19., szombat

14.00: Milan–Como

14.00: Roma–Juventus

14.00: Atalanta–Napoli

14.00: Fiorentina–Bologna

14.00: Frosinone–Lazio

14.00: Genoa–Udinese

14.00: Lecce–Internazionale

14.00: Sassuolo–Parma

14.00: Torino–Cagliari

14.00: Venezia–Monza 17. FORDULÓ

2027. január 2., szombat

14.00: Roma–Frosinone

14.00: Bologna–Juventus

14.00: Cagliari–Genoa

14.00: Como–Lecce

14.00: Fiorentina–Lazio

14.00: Internazionale–Sassuolo

14.00: Monza–Milan

14.00: Parma–Napoli

14.00: Torino–Venezia

14.00: Udinese–Atalanta 18. FORDULÓ

2027. január 5., kedd

14.00: Milan–Fiorentina

14.00: Atalanta–Como

14.00: Frosinone–Bologna

14.00: Genoa–Monza

14.00: Juventus–Torino

14.00: Lazio–Internazionale

14.00: Lecce–Parma

14.00: Napoli–Cagliari

14.00: Sassuolo–Udinese

14.00: Venezia–Roma 19. FORDULÓ

2027. január 9., szombat

14.00: Roma–Milan

14.00: Bologna–Genoa

14.00: Cagliari–Sassuolo

14.00: Como–Lazio

14.00: Fiorentina–Lecce

14.00: Internazionale–Juventus

14.00: Monza–Frosinone

14.00: Parma–Venezia

14.00: Torino–Atalanta

14.00: Udinese–Napoli 20. FORDULÓ

2027. január 16., szombat

14.00: Milan–Torino

14.00: Atalanta–Roma

14.00: Cagliari–Como

14.00: Juventus–Genoa

14.00: Lazio–Bologna

14.00: Lecce–Udinese

14.00: Parma–Internazionale

14.00: Napoli–Fiorentina

14.00: Sassuolo–Monza

14.00: Venezia–Frosinone 21. FORDULÓ

2027. január 23., szombat

14.00: Roma–Udinese

14.00: Bologna–Atalanta

14.00: Como–Napoli

14.00: Fiorentina–Sassuolo

14.00: Frosinone–Milan

14.00: Genoa–Parma

14.00: Internazionale–Venezia

14.00: Juventus–Cagliari

14.00: Lecce–Torino

14.00: Monza–Lazio 22. FORDULÓ

2027. január 30., szombat

14.00: Milan–Juventus

14.00: Atalanta–Fiorentina

14.00: Cagliari–Parma

14.00: Genoa–Lecce

14.00: Lazio–Venezia

14.00: Monza–Roma

14.00: Napoli–Internazionale

14.00: Sassuolo–Como

14.00: Torino–Frosinone

14.00: Udinese–Bologna 23. FORDULÓ

2027. február 6., szombat

14.00: Roma–Torino

14.00: Atalanta–Lazio

14.00: Bologna–Milan

14.00: Como–Monza

14.00: Fiorentina–Udinese

14.00: Internazionale–Cagliari

14.00: Juventus–Sassuolo

14.00: Lecce–Napoli

14.00: Parma–Frosinone

14.00: Venezia–Genoa 24. FORDULÓ

2027. február 13., szombat

14.00: Roma–Parma

14.00: Bologna–Como

14.00: Cagliari–Lazio

14.00: Frosinone–Fiorentina

14.00: Genoa–Atalanta

14.00: Internazionale–Milan

14.00: Monza–Lecce

14.00: Napoli–Juventus

14.00: Torino–Sassuolo

14.00: Udinese–Venezia 25. FORDULÓ

2027. február 20., szombat

14.00: Milan–Genoa

14.00: Atalanta–Monza

14.00: Como–Torino

14.00: Fiorentina–Internazionale

14.00: Juventus–Bologna

14.00: Lazio–Napoli

14.00: Lecce–Frosinone

14.00: Sassuolo–Roma

14.00: Udinese–Parma

14.00: Venezia–Cagliari 26. FORDULÓ

2027. február 27., szombat

14.00: Roma–Venezia

14.00: Bologna–Lecce

14.00: Cagliari–Udinese

14.00: Como–Milan

14.00: Frosinone–Napoli

14.00: Genoa–Lazio

14.00: Internazionale–Atalanta

14.00: Monza–Juventus

14.00: Parma–Sassuolo

14.00: Torino–Fiorentina 27. FORDULÓ

2027. március 6., szombat

14.00: Milan–Cagliari

14.00: Atalanta–Torino

14.00: Fiorentina–Venezia

14.00: Juventus–Roma

14.00: Lazio–Frosinone

14.00: Lecce–Como

14.00: Monza–Genoa

14.00: Napoli–Parma

14.00: Sassuolo–Bologna

14.00: Udinese–Internazionale 28. FORDULÓ

2027. március 13., szombat

14.00: Milan–Sassuolo

14.00: Bologna–Napoli

14.00: Cagliari–Fiorentina

14.00: Como–Udinese

14.00: Frosinone–Monza

14.00: Genoa–Roma

14.00: Lazio–Juventus

14.00: Parma–Lecce

14.00: Torino–Internazionale

14.00: Venezia–Atalanta 29. FORDULÓ

2027. március 20., szombat

14.00: Roma–Lecce

14.00: Atalanta–Milan

14.00: Fiorentina–Genoa

14.00: Internazionale–Frosinone

14.00: Juventus–Como

14.00: Monza–Bologna

14.00: Parma–Lazio

14.00: Napoli–Venezia

14.00: Sassuolo–Cagliari

14.00: Udinese–Torino 30. FORDULÓ

2027. április 3., szombat

15.00: Milan–Monza

15.00: Roma–Bologna

15.00: Cagliari–Napoli

15.00: Como–Fiorentina

15.00: Frosinone–Udinese

15.00: Genoa–Internazionale

15.00: Lecce–Lazio

15.00: Sassuolo–Atalanta

15.00: Torino–Juventus

15.00: Venezia–Parma 31. FORDULÓ

2027. április 10., szombat

15.00: Bologna–Venezia

15.00: Cagliari–Atalanta

15.00: Fiorentina–Milan

15.00: Frosinone–Genoa

15.00: Internazionale–Roma

15.00: Juventus–Lecce

15.00: Lazio–Torino

15.00: Parma–Como

15.00: Napoli–Sassuolo

15.00: Udinese–Monza 32. FORDULÓ

2027. április 17., szombat

15.00: Milan–Napoli

15.00: Roma–Lazio

15.00: Atalanta–Udinese

15.00: Bologna–Cagliari

15.00: Como–Frosinone

15.00: Fiorentina–Parma

15.00: Monza–Internazionale

15.00: Sassuolo–Lecce

15.00: Torino–Genoa

15.00: Venezia–Juventus 33. FORDULÓ

2027. április 24., szombat

15.00: Cagliari–Monza

15.00: Frosinone–Roma

15.00: Genoa–Sassuolo

15.00: Internazionale–Bologna

15.00: Juventus–Fiorentina

15.00: Lazio–Como

15.00: Lecce–Milan

15.00: Parma–Atalanta

15.00: Napoli–Udinese

15.00: Venezia–Torino 34. FORDULÓ

2027. május 1., szombat

15.00: Milan–Lazio

15.00: Roma–Napoli

15.00: Atalanta–Juventus

15.00: Bologna–Fiorentina

15.00: Como–Internazionale

15.00: Lecce–Cagliari

15.00: Monza–Venezia

15.00: Sassuolo–Frosinone

15.00: Torino–Parma

15.00: Udinese–Genoa 35. FORDULÓ

2027. május 8., szombat

15.00: Fiorentina–Roma

15.00: Frosinone–Atalanta

15.00: Genoa–Cagliari

15.00: Internazionale–Lecce

15.00: Lazio–Sassuolo

15.00: Parma–Milan

15.00: Napoli–Monza

15.00: Torino–Bologna

15.00: Udinese–Juventus

15.00: Venezia–Como 36. FORDULÓ

2027. május 15., szombat

15.00: Milan–Roma

15.00: Bologna–Frosinone

15.00: Cagliari–Torino

15.00: Como–Atalanta

15.00: Juventus–Internazionale

15.00: Lazio–Udinese

15.00: Lecce–Fiorentina

15.00: Monza–Parma

15.00: Napoli–Genoa

15.00: Sassuolo–Venezia 37. FORDULÓ

2027. május 22., szombat

15.00: Roma–Como

15.00: Atalanta–Lecce

15.00: Fiorentina–Monza

15.00: Frosinone–Cagliari

15.00: Genoa–Bologna

15.00: Internazionale–Lazio

15.00: Parma–Juventus

15.00: Torino–Napoli

15.00: Udinese–Sassuolo

15.00: Venezia–Milan 38. FORDULÓ

2027. május 29., szombat

15.00: Milan–Udinese

15.00: Bologna–Parma

15.00: Cagliari–Roma

15.00: Como–Genoa

15.00: Juventus–Frosinone

15.00: Lazio–Fiorentina

15.00: Lecce–Venezia

15.00: Monza–Torino

15.00: Napoli–Atalanta

15.00: Sassuolo–Internazionale