Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna már az első fordulóban kiesett Pekingben

R. D. P.R. D. P.
2026.10.01. 15:42
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Udvardy Panna játszmát sem nyert Pekingben (Fotó: Getty Images)
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Udvardy Panna WTA Peking kiesés
Az előző, guadalajarai tornájával ellentétben Udvardy Pannának nem sikerült továbbjutnia a második körbe Pekingben.

A magyar játékos a kínai Kao Hszin-jü ellen játszott magyar idő szerint csütörtök délután.

A hazai közönsége előtt szereplő Kao az első játszmát magabiztosan behúzta 6:2-re, de a második szettben sem volt igazán megnehezítve a dolga (6:3).

TENISZ
WTA 1000-ES TORNA, PEKING
Egyes, 1. forduló
Kao Hszin-jü (kínai)–Udvardy Panna 6:2, 6:3

 

Udvardy Panna WTA Peking kiesés
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