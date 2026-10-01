Udvardy Panna már az első fordulóban kiesett Pekingben
Az előző, guadalajarai tornájával ellentétben Udvardy Pannának nem sikerült továbbjutnia a második körbe Pekingben.
A magyar játékos a kínai Kao Hszin-jü ellen játszott magyar idő szerint csütörtök délután.
A hazai közönsége előtt szereplő Kao az első játszmát magabiztosan behúzta 6:2-re, de a második szettben sem volt igazán megnehezítve a dolga (6:3).
TENISZ
WTA 1000-ES TORNA, PEKING
Egyes, 1. forduló
Kao Hszin-jü (kínai)–Udvardy Panna 6:2, 6:3
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