Udvardy Panna már az első fordulóban kiesett Pekingben

A magyar játékos a kínai Kao Hszin-jü ellen játszott magyar idő szerint csütörtök délután.

A hazai közönsége előtt szereplő Kao az első játszmát magabiztosan behúzta 6:2-re, de a második szettben sem volt igazán megnehezítve a dolga (6:3).

TENISZ

WTA 1000-ES TORNA, PEKING

Egyes, 1. forduló

Kao Hszin-jü (kínai)–Udvardy Panna 6:2, 6:3