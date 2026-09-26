Bondárnak az elődöntő jelentette a végállomást Szöulban

A hatodik helyen kiemelt magyar játékos 5:5-ig úgy haladt fej fej mellett a másodikként rangsorolt Kimberly Birrell-lel, hogy mindketten egyszer vesztették el az adogató játékukat. Az első játszma végén ez másodjára is megtörtént Bondárral, így hátrányba került. A második felvonásban a magyar teniszező viszonylag simán egyenlített, mivel két brékkel 5:1-re elhúzott, innen pedig nem volt visszaút az ausztrál riválisa számára.

Bondár az előző három találkozóján megnyerte a továbbjutásról döntő szettet, azonban Birrell erre esélyt sem adott, 1:1 után már csak ő nyert játékot, így 2 óra 22 perces csata után pályafutása harmadik WTA-fináléjára készülhet, melyben első diadalát arathatja.

WTA 250-ES TORNA, KOREA OPEN, SZÖUL (283 347 dollár, kemény pálya)

EGYES, ELŐDÖNTŐ

Kimberly Birrell (ausztrál, 2.)–Bondár Anna (6.) 7:5, 2:6, 6:1