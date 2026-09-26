Nemzeti Sportrádió

Bondárnak az elődöntő jelentette a végállomást Szöulban

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.09.26. 11:53
Bondár Anna (Fotó: Getty Images)
Címkék
Kimberly Birrell WTA Szöul Bondár Anna
Bondár Anna kiesett a szöuli női tenisztorna szombati elődöntőjében.
Tenisz
5 órája

Bondár Anna a legjobb négy közé jutott a szöuli tenisztornán

A tervek szerint még szombaton sor kerül az elődöntőre is.

A hatodik helyen kiemelt magyar játékos 5:5-ig úgy haladt fej fej mellett a másodikként rangsorolt Kimberly Birrell-lel, hogy mindketten egyszer vesztették el az adogató játékukat. Az első játszma végén ez másodjára is megtörtént Bondárral, így hátrányba került. A második felvonásban a magyar teniszező viszonylag simán egyenlített, mivel két brékkel 5:1-re elhúzott, innen pedig nem volt visszaút az ausztrál riválisa számára.

Bondár az előző három találkozóján megnyerte a továbbjutásról döntő szettet, azonban Birrell erre esélyt sem adott, 1:1 után már csak ő nyert játékot, így 2 óra 22 perces csata után pályafutása harmadik WTA-fináléjára készülhet, melyben első diadalát arathatja.

WTA 250-ES TORNA, KOREA OPEN, SZÖUL (283 347 dollár, kemény pálya)
EGYES, ELŐDÖNTŐ
Kimberly Birrell (ausztrál, 2.)–Bondár Anna (6.) 7:5, 2:6, 6:1

 

Kimberly Birrell WTA Szöul Bondár Anna
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