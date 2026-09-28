Nemzeti Sportrádió

Bondár öt helyet javított, Marozsán hármat rontott a tenisz-világranglistán

2026.09.28. 09:55
Fotó: Getty Images
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ATP-világranglista WTA-világranglista Bondár Anna Marozsán Fábián
Bondár Anna öt helyet javítva a 64. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, míg a férfiaknál a legjobb magyar, Marozsán Fábián három pozíciót rontva a 62.

Bondár előrelépése annak köszönhető, hogy az előző héten a 283 ezer dollár (89 millió forint) összdíjazású szöuli keménypályás tornán nagyszerűen szerepelt, s egészen az elődöntőig jutott. A női rangsorban a magyarok közül még Udvardy Panna található a legjobb száz között, aki öt helyet veszített, így a 79., míg a korábbi top100-as Gálfi Dalma jelenleg a 150.

Marozsán Fábián a még zajló hangcsoui versenyen a negyeddöntőben búcsúzott. Piros Zsombor egy helyet javított, ezzel 113. az ATP-rangsorban, Fucsovics Márton pedig 15. helyet csúszott vissza és a 133.

A világranglisták elején nem történt változás. A nőknél a kazah Jelena Ribakina vezet a fehérorosz Arina Szabalenka és az amerikai Jessica Pegula előtt, a férfiaknál az olasz Jannik Sinner áll az élen, őt a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz követi.

ATP-világranglista WTA-világranglista Bondár Anna Marozsán Fábián
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