Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: Stollárék sikerrel vették az első fordulót vegyes párosban

2026.07.04. 19:50
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Stollár Fanny (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon vegyes páros Stollár Fanny
Stollár Fanny horvát társával szetthátrányból fordított, így vette sikerrel a wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyének első fordulóját.

Stollár és Mate Pavic a nyolcaddöntőbe jutásért Hugo Nys és Quinn Gleason kettősével találkozott. A monacói, amerikai duó 4:3-ra vezetett, amikor elvette Stollárék adogatójátékát, ezzel lépéselőnybe került és 28 perc után megnyerte az első szettet. A második játszma brék nélkül jutott el a rövidítésig, ebben 7–5-re Stollárék bizonyultak jobbnak. A harmadik szettben 4:4-nél történt az egyetlen sikeres játék fogadó szempontból, ezúttal a magyar, horvát duó részéről, amely aztán adogatóként első mérkőzéslabdáját kihasználva lezárta a kereken két órán át tartó találkozót.

Stollár az amerikai Asia Muhammad oldalán női párosban pénteken ugyancsak sikerrel vette az első kört.

TENISZ
Wimbledon, vegyes páros
1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért)
Stollár Fanny, Mate Pavic (magyar, horvát)–Hugo Nys, Quinn Gleason (monacói, amerikai) 3:6, 7:6 (7–5), 6:4

 

Wimbledon vegyes páros Stollár Fanny
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