Wimbledon: Stollárék sikerrel vették az első fordulót vegyes párosban

Stollár és Mate Pavic a nyolcaddöntőbe jutásért Hugo Nys és Quinn Gleason kettősével találkozott. A monacói, amerikai duó 4:3-ra vezetett, amikor elvette Stollárék adogatójátékát, ezzel lépéselőnybe került és 28 perc után megnyerte az első szettet. A második játszma brék nélkül jutott el a rövidítésig, ebben 7–5-re Stollárék bizonyultak jobbnak. A harmadik szettben 4:4-nél történt az egyetlen sikeres játék fogadó szempontból, ezúttal a magyar, horvát duó részéről, amely aztán adogatóként első mérkőzéslabdáját kihasználva lezárta a kereken két órán át tartó találkozót.

Stollár az amerikai Asia Muhammad oldalán női párosban pénteken ugyancsak sikerrel vette az első kört.

TENISZ

Wimbledon, vegyes páros

1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért)

Stollár Fanny, Mate Pavic (magyar, horvát)–Hugo Nys, Quinn Gleason (monacói, amerikai) 3:6, 7:6 (7–5), 6:4