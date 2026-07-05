Wimbledon: Stollár női párosban és vegyes párosban is továbbjutott

Nem adott kegyelmet Stollár Fanny és Asia Muhammad a Julia Sztarodubceva, Peyton Stearns tandemnek a wimbledoni női páros verseny 2. fordulójában. A 16. helyen kiemelt magyar, amerikai kettősnek az első játszma legelső játékában ugyan kétszer is bréklabdát kellett hárítania, de utána csak egy megnyert gémet engedélyezett ellenfelének, és 6:1-gyel behúzta a szettet.

A második felvonás már viszonylag szorosra sikeredett, de egy brék elegendő volt a saját szervajátékait rendkívül magabiztosan értékesítő magyar, amerikai kettősnek, amely 5:4-nél már 40:0-re vezetett, és harmadik meccslabdáját értékesítve lépett tovább a nyolcaddöntőbe, ahol nem lesz könnyű dolga, ugyanis a verseny első kiemeltjével, az idei Roland Garroson diadalmaskodó Katerina Siniakovával és Taylor Townsenddel csap össze.

Néhány órával később Stollár ismét pályán volt, a vegyes párosok versenyében volt jelenése: a 33 éves horvát, Mate Pavic oldalán lépett pályára, aki páros specialistaként olimpiai aranyérmes, Davis-kupa-győztes és – a vegyes párost is beleszámítva – hétszeres Grand Slam-bajnok. A negyeddöntőbe jutásért a kanadai Gabriela Dabrowski és – a derékig érő rasztahajáról is ismert – amerikai Evan King duójával csaptak össze, és szetthátrányból fordítva, 1 óra 40 perc alatt győztek.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NŐI PÁROS, 2. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 16.)–Julia Sztarodubceva, Peyton Stearns (ukrán, amerikai) 6:1, 6:4

VEGYES PÁROS, 2. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Stollár Fanny, Mate Pavic (magyar, horvát)–Gabriela Dabrowski, Evan King (kanadai, amerikai) 4:6, 7:5, 6:3