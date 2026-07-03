Djokovics és Sinner hozta a kötelezőt, Medvegyev viszont kiesett

A férfiaknál a címvédő és világranglista-vezető olasz Jannik Sinner meglehetős könnyedséggel diadalmaskodott az amerikai Jenson Brooksby ellen – ezzel sorozatban a tizedik meccsét nyerte meg Sinner Wimbledonban. Legutóbb, 2024 júliusában éppen a korábban kétszer az elődöntőig eljutó Danyiil Medvegyev győzte le a negyeddöntőben, aki ezúttal búcsúzni kényszerült, miután három szoros játszmában kikapott Jan-Lennard Strufftól.

A Wimbledonban korábban hét bajnoki címet nyerő, összesen 24-szeres Grand Slam-torna-győztes, 7. kiemelt, 39 éves Novak Djokovics a 25. helyen kiemelt Arthur Rinderknech ellen lépett tovább négy szettben. Djokovicsnak ez volt a 105. győzelme Wimbledonban, amivel beérte a férfiaknál csúcstartó Roger Federert, a nemektől független örökranglistán pedig már csak Martina Navratilova van előtte a 120 nyertes egyéni meccsével.

Meglepetésre búcsúzott a salakon Nadal-szintű tehetségnek tartott Rafael Jódar, a négy szettben diadalmaskodó, selejtezőből induló japán Mocsizuki Sintaro lesz a világelső Sinner következő ellenfele a nyolcaddöntőben.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

FÉRFI EGYES

3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Djokovics (szerb, 7.)–Rinderknech (francia, 25.) 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7–4)

Mocsizuki (japán)–Jódar (spanyol, 23.) 1:6, 7:6 (7–5), 6:4, 6:4

Struff (német)–Medvegyev (orosz, 8.) 7:6 (7–4), 7:6 (7–5), 7:5

Sinner (olasz, 1.)–Brooksby (amerikai) 6:4, 6:3, 6:4

KORÁBBAN

Szafiullin (orosz)–Fonseca (brazil, 24.) 6:3, 6:3, 6:3

NŐI EGYES

3. FORDULÓ

Pegula (amerikai, 4.)–Bouzas (spanyol) 6:1, 6:3

Bencic (svájci, 11.)–Kalinszkaja (orosz, 19.) 6.4, 4:6, 7:6 (10–6)

Oszaka (japán, 14.)–Kasatkina (ausztrál) 6:1, 6:3

Jovic (amerikai, 16.)–Alekszandrova (orosz, 19.) 6:3, 3:6, 6:4