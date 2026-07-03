Oszaka karriercsúcsot ért el Wimbledonban

A 14. helyen kiemelt Oszaka Naomi hatodszor szerepel a wimbledoni főtáblán, de eddigi próbálkozásai során sosem jutott túl a 3. fordulón.

Ez a rossz sorozat most megtört, a japán teniszező ugyanis Elsa Jacquemot és Anasztaszija Gaszanova legyőzése után a most már ausztrál színekben szereplő Daria Kasatkinát is két szettben búcsúztatta.

A 28 éves Oszaka a következő körben a világelső Arina Szabalenkával vagy a lett Jelena Ostapenkóval találkozik. Júniusban a Roland Garroson szintén összecsapott Szabalenkával, ott a fehérorosz nyert a 4. fordulóban.

Szintén szettveszteség nélkül menetel a negyedik helyen kiemelt Jessica Pegula, aki ezúttal Jéssica Bouzast győzte le. Belinda Bencic hatalmas csatában, döntő szett rövidítésben verte meg Anna Kalinszkaját.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

FÉRFI EGYES

3. FORDULÓ

Szafiullin (orosz)–Fonseca (brazil, 24.) 6:3, 6:3, 6:3

NŐI EGYES

3. FORDULÓ

Pegula (amerikai, 4.)–Bouzas (spanyol) 6:1, 6:3

Bencic (svájci, 11.)–Kalinszkaja (orosz, 19.) 6.4, 4:6, 7:6 (10–6)

Oszaka (japán, 14.)–Kasatkina (ausztrál) 6:1, 6:3

Jovic (amerikai, 16.)–Alekszandrova (orosz, 19.) 6:3, 3:6, 6:4