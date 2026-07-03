Nemzeti Sportrádió

Oszaka karriercsúcsot ért el Wimbledonban

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.03. 16:19
Oszaka bejutott a 4. fordulóba (Fotó: Getty Images)
Címkék
Wimbledon tenisz Oszaka Naomi
Oszaka Naomi két szettben legyőzte Daria Kasatkinát a wimbledoni Grand Slam-torna harmadik fordulójában.

A 14. helyen kiemelt Oszaka Naomi hatodszor szerepel a wimbledoni főtáblán, de eddigi próbálkozásai során sosem jutott túl a 3. fordulón.

Ez a rossz sorozat most megtört, a japán teniszező ugyanis Elsa Jacquemot és Anasztaszija Gaszanova legyőzése után a most már ausztrál színekben szereplő Daria Kasatkinát is két szettben búcsúztatta.

A 28 éves Oszaka a következő körben a világelső Arina Szabalenkával vagy a lett Jelena Ostapenkóval találkozik. Júniusban a Roland Garroson szintén összecsapott Szabalenkával, ott a fehérorosz nyert a 4. fordulóban.

Szintén szettveszteség nélkül menetel a negyedik helyen kiemelt Jessica Pegula, aki ezúttal Jéssica Bouzast győzte le. Belinda Bencic hatalmas csatában, döntő szett rövidítésben verte meg Anna Kalinszkaját.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
FÉRFI EGYES
3. FORDULÓ
Szafiullin (orosz)–Fonseca (brazil, 24.) 6:3, 6:3, 6:3

NŐI EGYES
3. FORDULÓ
Pegula (amerikai, 4.)–Bouzas (spanyol) 6:1, 6:3
Bencic (svájci, 11.)–Kalinszkaja (orosz, 19.) 6.4, 4:6, 7:6 (10–6)
Oszaka (japán, 14.)–Kasatkina (ausztrál) 6:1, 6:3
Jovic (amerikai, 16.)–Alekszandrova (orosz, 19.) 6:3, 3:6, 6:4

 

 

Wimbledon tenisz Oszaka Naomi
Legfrissebb hírek

Stollárék párosa győzelemmel kezdett Wimbledonban

Tenisz
4 órája

Zverev jó két óra alatt továbbjutott a második fordulóból Wimbledonban

Tenisz
21 órája

A címvédő Swiatek könnyen, a tavalyi döntős Anisimova nehezen jutott tovább Wimbledonban

Tenisz
23 órája

Udvardy párosban is búcsúzott a wimbledoni tenisztornától

Tenisz
Tegnap, 16:42

Fucsovics és Marozsán mégsem indul párosban Wimbledonban

Tenisz
Tegnap, 10:32

Djokovics tovább folytatta a Cicipasz elleni nagy sorozatát

Tenisz
2026.07.01. 23:01

Szabalenkát megizzasztották a második szettben

Tenisz
2026.07.01. 19:18

WTA-vb: Indian Wellsbe költözik a torna

Tenisz
2026.07.01. 19:08
Ezek is érdekelhetik