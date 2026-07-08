Londonba igazolt a kétszeres aranylabdás Alexia Putellas

A fővárosi csapat tavaly jutott fel a Super League-be, ahol a legutóbbi idényben a hatodik helyen végzett. Tulajdonosa a milliárdos Michele Kang, aki több női klubot is birtokol, de ez az egyetlen, amely független, vagyis egyetlen férficsapathoz sem kapcsolódik.

A spanyolok világbajnok támadó középpályása májusban 14 év után távozott az FC Barcelonától, amelyben 507 mérkőzést játszott, 232 gólt szerzett és 38 trófeát nyert. A 32 éves Putellas a válogatottban 135 találkozón 38 alkalommal volt eredményes.