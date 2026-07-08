Londonba igazolt a kétszeres aranylabdás Alexia Putellas

A kétszeres aranylabdás, négyszeres női Bajnokok Ligája-győztes Alexia Putellas a London City Lionesses labdarúgócsapatához igazolt.
A fővárosi csapat tavaly jutott fel a Super League-be, ahol a legutóbbi idényben a hatodik helyen végzett. Tulajdonosa a milliárdos Michele Kang, aki több női klubot is birtokol, de ez az egyetlen, amely független, vagyis egyetlen férficsapathoz sem kapcsolódik.
A spanyolok világbajnok támadó középpályása májusban 14 év után távozott az FC Barcelonától, amelyben 507 mérkőzést játszott, 232 gólt szerzett és 38 trófeát nyert. A 32 éves Putellas a válogatottban 135 találkozón 38 alkalommal volt eredményes.
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