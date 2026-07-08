Nemzeti Sportrádió

Londonba igazolt a kétszeres aranylabdás Alexia Putellas

2026.07.08. 18:45
null
Alexia Putellas Angliában folytatja pályafutását (Fotó: londoncitylionesses.com)
Címkék
Alexia Putellas London City Lionesses női labdarúgás
A kétszeres aranylabdás, négyszeres női Bajnokok Ligája-győztes Alexia Putellas a London City Lionesses labdarúgócsapatához igazolt.

A fővárosi csapat tavaly jutott fel a Super League-be, ahol a legutóbbi idényben a hatodik helyen végzett. Tulajdonosa a milliárdos Michele Kang, aki több női klubot is birtokol, de ez az egyetlen, amely független, vagyis egyetlen férficsapathoz sem kapcsolódik.

A spanyolok világbajnok támadó középpályása májusban 14 év után távozott az FC Barcelonától, amelyben 507 mérkőzést játszott, 232 gólt szerzett és 38 trófeát nyert. A 32 éves Putellas a válogatottban 135 találkozón 38 alkalommal volt eredményes.

Spanyol labdarúgás
2026.05.27. 09:10

Távozik a Barca kétszeres aranylabdás játékosa – hivatalos

Alexia Putellas 2014 óta erősítette a katalán óriásklubot – Londonban folytathatja.

 

 

Alexia Putellas London City Lionesses női labdarúgás
Legfrissebb hírek

Száztízezer néző látta, ám a világ elfeledte az 1971-es női vb-t

Foci vb 2026
2026.07.03. 10:46

Ellenfelet kapott a Ferencváros női együttese a Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
2026.06.19. 09:13

Női labdarúgó-vb-selejtező: Hollandiával játszik a magyar válogatott

Magyar válogatott
2026.06.18. 13:33

Női NB I: tarolt a bajnok Ferencváros a RangAdó díjátadón

Labdarúgó NB I
2026.06.02. 22:44

Női foci: magyar játékos lett az osztrák Bundesliga legjobbja

Légiósok
2026.05.29. 11:08

Távozik a Barca kétszeres aranylabdás játékosa – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.05.27. 09:10

Rangadót nyert Felcsúton az FTC, az élen végzett a női NB I alapszakaszában

Labdarúgó NB I
2026.05.16. 21:00

Az ETO kiütötte a PMFC-t a női NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.05.15. 18:54
Ezek is érdekelhetik