Nemzeti Sportrádió

Kosztoványi Roland indul a Magyar Teniszszövetség elnöki posztjáért

2026.07.08. 18:17
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Kosztoványi Roland (Fotó: huntennis.hu)
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Kosztoványi Roland MTSZ Magyar Teniszszövetség
Kosztoványi Roland lemondott a Magyar Teniszszövetség (MTSZ) elnökségi tagságáról, mert a szervezet elnöke kíván lenni.

Szerdán – az általa küldött sajtóközleményben – úgy fogalmazott, az elmúlt időszak tapasztalatai egyértelművé tették számára, hogy a magyar tenisz több területen is megújulásra szorul. Példaként az utánpótlás helyzetét, a versenyző és szabadidős gyermekek számának csökkenését, a szövetség működésének strukturális problémáit, valamint a tagság részéről érzékelhető bizalomvesztést említette.

„Ezek olyan kihívások, amelyek átfogó, hiteles és hosszú távú megoldásokat igényelnek” – szögezte le Kosztoványi Roland.

Kosztoványi kifejtette, elnökségi tagként lehetősége volt ezeket a folyamatokat belülről is megismerni, és meggyőződése, hogy a szükséges változások végrehajtásához új szemléletre, világos szakmai irányra és a tagságtól kapott friss felhatalmazásra van szükség.

„Úgy érzem, személyes felelősségem, hogy ebben a helyzetben olyan döntést hozzak, amely elősegíti a megújulást. Ezért döntöttem úgy, hogy elnökségi tagságomról lemondok. Tekintettel arra, hogy Lázár János benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről, a következő időszakban elnökjelöltként kívánom kérni a tagság bizalmát” – írta az ügyvéd.

Hangsúlyozta, döntését nem személyes ambíció vezérli, hanem a magyar tenisz iránt érzett felelősség, és az a meggyőződés, hogy a sportág előtt komoly fejlődési lehetőségek állnak. Meglátása szerint ezek kihasználásához elsősorban nem magasabb összegű állami támogatásra, hanem kiszámítható működésre, következetes szakmai irányításra, átlátható gazdálkodásra és a tagsággal kialakított valódi partnerségre van szükség.

Kosztoványi – aki 2023 óta tevékenykedett elnökségi tagként – kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban számos klubvezetővel, edzővel, versenyszervezővel és a sportág iránt elkötelezett szakemberrel egyeztetett.

 

Kosztoványi Roland MTSZ Magyar Teniszszövetség
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