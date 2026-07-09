Haaland: Fontos az angolok elleni meccs, hiszen Angliában születtem és Angliában játszom

A norvég válogatott gólfelelősét arról faggatták angol újságírók, mit jelent neki Anglia ellen játszani úgy, hogy a klubidény alatt a szigetországban él és játszik, és azok ellen lép pályára, akikkel hétről hétre együtt játszik, vagy akikkel a bajnokságban is találkozik ellenfélként.

„A világbajnoki negyeddöntő alapból különleges mérkőzés, és igen, számomra valóban extra jelentősége van, mert Angliában születtem, Angliában játszom, és tényleg a klubtársaim ellen lépek pályára. Ez egy kicsit… nem fura… most nem jut eszembe a megfelelő kifejezés angolul. Jó móka lesz” – mondta Haaland, aki 2000. július 21-én Leedben született, amikor az édesapja, Alf-Inge Haaland a Leeds United légiósa volt.

Amikor azt mondták neki, hogy az angol szurkolók nagyon magabiztosak, és nem akarja-e őket óvatosságra inteni, nem sétált bele az angol újságíró csapdájába.

„Itt mindenki alázatos! De a szurkolóiknak minden joguk megvan arra, hogy bízzanak a továbbjutásban, hiszen Angliáról beszélünk” – fogalmazott Haaland, aki a Brazília elleni nyolcaddöntőben duplázott, és már hét gólt szerzett ezen a vb-n.

Anglia és Norvégia szombaton magyar idő szerint 23 órakor játszik egymmással Miamiban.