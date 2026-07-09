Nemzeti Sportrádió

Haaland: Fontos az angolok elleni meccs, hiszen Angliában születtem és Angliában játszom

I. SZ.I. SZ.
2026.07.09. 18:10
null
Erling Haaland hét gólnál tart a világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
Címkék
Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Erling Haaland Norvégia
Erling Haaland szerdán a norvég válogatott sajtótájékoztatóján arról beszélt, milyen lesz neki a világbajnokság negyeddöntőjében Anglia ellen játszani a Manchester City játékosaként.

A norvég válogatott gólfelelősét arról faggatták angol újságírók, mit jelent neki Anglia ellen játszani úgy, hogy a klubidény alatt a szigetországban él és játszik, és azok ellen lép pályára, akikkel hétről hétre együtt játszik, vagy akikkel a bajnokságban is találkozik ellenfélként.

„A világbajnoki negyeddöntő alapból különleges mérkőzés, és igen, számomra valóban extra jelentősége van, mert Angliában születtem, Angliában játszom, és tényleg a klubtársaim ellen lépek pályára. Ez egy kicsit… nem fura… most nem jut eszembe a megfelelő kifejezés angolul. Jó móka lesz” – mondta Haaland, aki 2000. július 21-én Leedben született, amikor az édesapja, Alf-Inge Haaland a Leeds United légiósa volt.

Amikor azt mondták neki, hogy az angol szurkolók nagyon magabiztosak, és nem akarja-e őket óvatosságra inteni, nem sétált bele az angol újságíró csapdájába.

„Itt mindenki alázatos! De a szurkolóiknak minden joguk megvan arra, hogy bízzanak a továbbjutásban, hiszen Angliáról beszélünk” – fogalmazott Haaland, aki a Brazília elleni nyolcaddöntőben duplázott, és már hét gólt szerzett ezen a vb-n.

Anglia és Norvégia szombaton  magyar idő szerint 23 órakor játszik egymmással Miamiban.

 

Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Erling Haaland Norvégia
Legfrissebb hírek

Vb 2026: eddig hatszáznál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak

Foci vb 2026
20 perce

Jürgen Klopp ingyen, de Lőw Zsolt nélkül érkezhet a német válogatott élére – sajtóhír

Foci vb 2026
37 perce

Franciaország világoszöldben játszik Marokkó ellen – a mai mezek

Foci vb 2026
48 perce

Szurkolói zóna mazochista amerikaiaknak és kárörvendő külföldieknek

Foci vb 2026
2 órája

Fokozott biztonsági intézkedések Párizsban – négy éve 167 embert vettek őrizetbe a marokkóiak elleni meccs után

Foci vb 2026
3 órája

Marokkó eddig ugyanúgy szerepel, mint 2022-ben – ugyanaz a sorminta is

Foci vb 2026
4 órája

Simon Evans: A modern futballban már nem lehet klasszis középcsatár nélkül vb-t nyerni – NS-exkluzív

Foci vb 2026
4 órája

A portugáloktól távozó kapitányt már egy másik vb-résztvevő válogatottal hozták hírbe

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik