Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: eddig hatszáznál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak

2026.07.09. 18:09
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Illusztráció: Getty Images
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Az amerikai hatóságok több mint hatszáz, pilóta nélküli légi járművet fogtak el az Egyesült Államokban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó-világbajnokság alatt.

Összesen 1487 drónt észleltek a stadionok és szurkolói területek körüli repülési tilalmi zónákban – mondta sajtótájékoztatóján Andrew Giuliani, a Fehér Ház világbajnoki munkacsoportjának vezetője.

„A belbiztonságiak több mint hatszáz drónt foglaltak le a torna kezdete óta, hogy biztosítsák a játékosok, a tisztviselők és a szurkolók biztonságát a stadionokban és a szurkolói zónákban” – közölte Giuliani. Hozzátette, a lefoglalt pilóta nélküli repülőgépek pontos száma eddig 646.

Megjegyezte, hogy a bűnüldöző szervek 759 drónüzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre.

Korábban az Egyesült Államok polgári légiközlekedési hivatala bejelentette, hogy repüléstilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más, világbajnoki mérkőzéseknek, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 ezertől 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobzásával számolhatnak.

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