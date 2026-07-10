Wimbledon: Zverev véget vetett a brit csodának, ő az első döntős a férfiaknál

A világranglistán 114., Wimbledonban szabadkártyás Arthur Feryről alighanem senki nem gondolta, hogy a tenisz angliai szentélyében, az All England Clubban ő lesz az, aki az elődöntőben szembenéz a friss Roland Garros-győztes, 2. kiemelt Alexander Zverevvel. Márpedig így történt, s igaz ugyan, hogy a francia származású brit teniszező Flavio Cobolli személyében a negyeddöntőben találkozott először kiemelttel, de az olaszt viszonylag könnyedén, három játszmában küldte haza a brit fővárosból.

A szívós Fery az első játszmában meg is mutatta, miért jutott el idáig: Zverev 2:1-es vezetésénél ugyan elveszítette az adogatójátékát, ám azonnal visszabrékelt, s innentől kezdve, ha ellenfelénél valamivel nagyobb erőfeszítések árán is, de hozta a szervagémjeit – ez pedig nem eredményezhetett mást, mint rövidítést. A tie-breakben aztán a brit-francia látványosan összeomlott, egyetlen pontot sem tudott csinálni, így 7:6-tal a német teniszezőé lett az első felvonás.

A folytatásban az volt a kérdés, hogy a rövidítésben látottak ártottak-e Fery küzdőszellemének. A második szettben ő kezdte az adogatást, és hozta is a játékot, de a következő szervagémjénél a ragyogóan fogadó Zverev nem adott neki esélyt, nullára nyert, és máris brékelőnyben volt, majd egy újabb love game-mel nyomatékosította is a fórt. A német teniszezőnek innen már „csak” ki kellett volna szerválnia a játszmát, ám a kötelező „házi feladat” mellett „szorgalmit” is csinált egy újabb brékkel. Ekkorra már kijött a két játékos közti tudáskülönbség – még úgy is, hogy az etapot végül 6:2-vel teljesítő Zverev ki nem kényszerített hibáinak száma már majdnem elérte a harmincat...

A 2. kiemelt német ezután is rendkívül összeszedett volt a saját szerváinál, s a harmadik játszma ötödik játékában ismét úgy brékelt, hogy pontot sem engedélyezett Ferynek, akin a fizikai mellett a szellemi fáradtság jelei is kezdtek mutatkozni. Tegyük hozzá, Zverev tenyeresei egy nála nagyobb tudású menőnek is komoly gondot okoztak volna... Ennek ellenére 4:2-nél a hazai játékos 15:40-ről hozta az adogatójátékát, de ellenfele azonnal love game-mel válaszolt – Ferynek a meccsben maradásért kellett szerválnia. Ez sikerült is, azonban a német klasszis szervájánál csak egy pont erejéig tudott ellenállást kifejteni – az ő csodája véget ért, Zverevé viszont nem, aki először jutott döntőbe Wimbledonban.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

FÉRFI EGYES

ELŐDÖNTŐ

Alexander Zverev (német, 2.)–Arthur Fery (brit) 7:6 (7–0), 6:2. 6:4