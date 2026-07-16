El-selejtező: rúgott gól nélkül jutott tovább a Dinamo Kijev

A Dinamo Kijev Kolozsváron sem tudott gólt szerezni, de mivel nem kapott, tizenegyesekkel dőlt a továbbjutás kérdése. Az ukránok mind a négy lövésüket értékesítették, az Universitatea Cluj pedig kettőt is kihagyott, így a kijeviek készülhetnek a PAOK elleni meccsre.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Universitatea Cluj (román)–Dinamo Kijev (ukrán) 0–0 – 11-esekkel 2–4

Továbbjutott: a Dinamo Kijev, 0–0-s összesítéssel, tizenegyesekkel

Derry City (ír)–CSZKA Szófia (bolgár) 1–2

Továbbjutott: a CSZKA Szófia, kettős győzelemmel, 5–3-as összesítéssel

Aluminij (szlovén)–Sheriff Tiraspol (moldovai) 0–1

Továbbjutott: a Sheriff Tiraspol, 1–0-s összesítéssel

MSK Zilina (Zsolna, szlovák)–Hajduk Split (horvát) 2–1

Továbbjutott: a Hajduk Split, 3–2-es összesítéssel

Ferencvárosi TC–Vojvodina (szerb) 3–0

Továbbjutott: az FTC, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel

22.00: Vestri (izlandi, II.)–Qarabag (azeri)

Az első mérkőzésen: 0–3