El-selejtező: rúgott gól nélkül jutott tovább a Dinamo Kijev
A Dinamo Kijev Kolozsváron sem tudott gólt szerezni, de mivel nem kapott, tizenegyesekkel dőlt a továbbjutás kérdése. Az ukránok mind a négy lövésüket értékesítették, az Universitatea Cluj pedig kettőt is kihagyott, így a kijeviek készülhetnek a PAOK elleni meccsre.
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Universitatea Cluj (román)–Dinamo Kijev (ukrán) 0–0 – 11-esekkel 2–4
Továbbjutott: a Dinamo Kijev, 0–0-s összesítéssel, tizenegyesekkel
Derry City (ír)–CSZKA Szófia (bolgár) 1–2
Továbbjutott: a CSZKA Szófia, kettős győzelemmel, 5–3-as összesítéssel
Aluminij (szlovén)–Sheriff Tiraspol (moldovai) 0–1
Továbbjutott: a Sheriff Tiraspol, 1–0-s összesítéssel
MSK Zilina (Zsolna, szlovák)–Hajduk Split (horvát) 2–1
Továbbjutott: a Hajduk Split, 3–2-es összesítéssel
Ferencvárosi TC–Vojvodina (szerb) 3–0
Továbbjutott: az FTC, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel
22.00: Vestri (izlandi, II.)–Qarabag (azeri)
Az első mérkőzésen: 0–3