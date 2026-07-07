Nemzeti Sportrádió

Messiék a sírból hozták vissza a vb-t; Szűcs Kornél: Nyerni akarunk a Fradi ellen

L. P. I.L. P. I.
2026.07.07. 23:55
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Sokáig emlékezetes, hatalmas csatában, 0–2-ről jutottak tovább az argentinok. Végh János ott volt Atlantában, és látta, amint Egyiptom már-már elhitte a csodát. Mindemellett Cristiano Ronaldo búcsúja tartja lázban a világsajtót, hiszen a spanyolok elleni vereséggel eldőlt, hogy világbajnokságon őt már nem látjuk. Címlapsztori két, futball-vb hat oldalon.

Szűcs Kornél a Vojvodinával készül a Ferencváros legyőzésére. Az Európa-liga selejtezőjében csütörtökön rendezik meg a párharc első meccsét, és kétszeres válogatottunk úgy akar Budapestre jönni, hogy csapatánál az előny – szerinte az újvidékieknek még nem volt ilyen erős csapatuk. Első magyarként a bajnok ETO már be is mutatkozott a BL selejtezőjében – tudósítás a Víkingur Reykjavík elleni összecsapásról.

Gasper Okorn szerint izgalmas kosárlabdázóink vannak. Férfiválogatottunk sikerrel vívta meg a vb-selejtező soros szakaszát, folytatás augusztustól, ráadásul megúsztuk az olimpiai előselejtezőt is. Bobory Balázs interjújában a szlovén mester értékeli a mögöttünk hagyott időszakot.

Bebtó Zoltán szerint Takács Zsomborból klasszis lesz. Az MBH Bank CSB Telecom Fort országúti kerékpároscsapatának szakmai igazgatója szerint nem az a legfontosabb, hogy négy országos bajnoki aranyérmet is nyert az együttese: olyan közeget alakítottak ki, amelyben a magyar kerékpárosok otthon érezhetik magukat.

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