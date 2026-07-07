Észtország helyett Spanyolország rendezi a jövő évi légfegyveres Eb-t

Az ESC a döntést azt követően hozta meg, hogy az észtek kizárták az orosz és fehérorosz sportolókat a versenyből, amely egyik állomása a 2028-as Los Angeles-i olimpia kvalifikációs versenyeinek.

A jövő évi Eb-t március 3. és 9. között rendezik Tallinn helyett az új helyszínen, Granadában.

Az oroszok és a fehéroroszok 2023 óta semlegesként vehetnek részt a sportlövő versenyeken.