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Észtország helyett Spanyolország rendezi a jövő évi légfegyveres Eb-t

2026.07.07. 19:40
Új helyszínen lesz a légfegyveres Eb (Fotó: Getty Images)
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Észtország légfegyveres Eb Spanyolország
Észtországtól elvette és Spanyolországnak adta át a 2027-es légfegyveres Európa-bajnokság rendezési jogát a sportág kontinentális szövetsége (ESC).

Az ESC a döntést azt követően hozta meg, hogy az észtek kizárták az orosz és fehérorosz sportolókat a versenyből, amely egyik állomása a 2028-as Los Angeles-i olimpia kvalifikációs versenyeinek.

A jövő évi Eb-t március 3. és 9. között rendezik Tallinn helyett az új helyszínen, Granadában.

Az oroszok és a fehéroroszok 2023 óta semlegesként vehetnek részt a sportlövő versenyeken.

Észtország légfegyveres Eb Spanyolország
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