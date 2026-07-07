Már több mint 180 ezer iskolás sportol aktívabban az MDSZ segítségével

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) eredményes évet zárt az Aktív Iskola Programban. A több éve működő egészségfejlesztő projekt bevezetésének hátterében az áll, hogy a fiatalok fittségi állapota aggasztóan gyenge: a hazai iskolások körében a 2025–2026 tanévben végzett NETFIT mérés szerint minden negyedik gyermek túlsúlyos vagy elhízott, az állóképességi ingafutás tesztben elért eredmény alapján pedig középiskola végére ötből 3 gyermek fejlesztésre szorul. A WHO által előírt, legalább napi 60 percnyi mozgást ma hazánkban és világszerte is csupán a gyerekek 20 százaléka éri el, amely tragikusan alacsony szám.

A 2022-ben indított Aktív Iskola Program célja, hogy segítse az iskolákat abban, hogy a rendszeres mozgást támogató környezetet biztosítsanak minden tanuló számára, és a mozgáslehetőségek széles tárházának elérhetővé tételével inspirálják az iskolai közösséget a minél aktívabb életre. Mindezek eredményeképpen az Aktív Iskolákban a napi 60 perces mozgást már az első tanévben is elérte a gyerekek 50 százaléka, szemben a hazai és világátlag 20 százalékkal.

Fotók: Magyar Diáksport Szövetség

A több éve működő egészségfejlesztő projektben jelenleg már 606 iskola vesz részt, több mint 180 ezer diákkal, akik szeptember óta több mint 22 ezer programot valósítottak meg az egészségfejlesztés jegyében.

A program magában foglalja többek között az iskolai sportfoglalkozásokat, tanórai mozgásszüneteket, tanórák közötti aktív szüneteket, sportnapokat, de hangsúlyt fektetnek többek között az aktív közlekedésre, az egészséges táplálkozásra és a tanulói önkéntességre is.

A 2025–2026-os tanévben az egyik legnagyobb fejlődést a Tanulói Csapatok bevonásában lehetett megfigyelni. A program ösztönzi a diákok minél aktívabb szerepvállalását a programok megtervezésében és megvalósításában. Tanulói Csapat 288 iskolában működött, akik a tanév során 1244 programot szerveztek társaiknak, és közülük 150-en kifejezett Tanulói Csapat témahetet is megvalósítottak. Az MDSZ jelentős támogatást nyújt az iskoláknak a tanulói csapatok működtetésére, amely egyrészt jógyakorlatok, pozitív tapasztalatok átadását, másrészt eszközöket is jelent, pl. hangszórók, megafonok, és a színes futás megvalósításához szükséges holliporok.

Fotók: Magyar Diáksport Szövetség

Az iskolák motivációja több formában is beépült a rendszerbe, egyrészt úgy, hogy minden megvalósított mozgásösztönző programért pontok járnak, amelyeket a tanév végén az iskolák „levásárolhatnak” az Aktív Iskola webshopjában pl. sporteszközre, műszaki cikkekre, osztály- és tantestületi csapatépítőkre, szakmai előadásokra, továbbképzésekre, mozgásösztönző padló- és falmatrica csomagokra. A motiváció másik formája a minősítés, ugyanis az iskolák a megvalósított programok alapján kapnak először klubszintű, majd bronz, ezüst és arany minősítéseket. A tanév végére már 335 iskola érte el a klubszintet, 89-en a bronzot, 58-an az ezüstöt, 69 iskola pedig az arany szintet.

A programot állandó nagykövetként Béres Alexandra támogatja, mellé csatlakozott a programhoz idén Puskás-Dallos Péter, és 1-1 iskola patronálásával Rákóczi Feri, valamint Telegdy-Kapás Boglárka.