Vb 2026, nyolcaddöntő: Svájc–Kolumbia 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

SVÁJC–KOLUMBIA 0–0 – élőben az NSO-n!

Vancouver, BC Place Vancouver, 22 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Iván Barton (salvadori)

SVÁJC: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Xhaka – Rieder, Jashari, Ndoye – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin

A kispad: Keller (k), Mvogo (k), Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Muheim, Okafor, Sow, R. Vargas, Widmer

KOLUMBIA: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – Puerta, Lerma, J. Arias – J. Rodríguez, L. Suárez, L. Díaz. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo

A kispad: Montero (k), Ospina (k), S. Arias, Campaz, Carrascal, Castano, J. Cordóba, Ditta, A. Gómez, C. Hernández, Machado, Mina, Portilla, Quintero, Ríos

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A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), 1 David Ospina (Atlético Nacional), 24 Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)

Védők: 17 Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), 22 Deiver Machado (Nantes – Franciaország), 2 Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), 4 Santiago Arias (Independiente – Argentína), 23 Davinson Sánchez (Galatasaray – Törökország), 3 Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), 13 Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), 18 Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)

Középpályások: 16 Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), 6 Richard Ríos (Benfica – Portugália), 5 Kevin Castano (River Plate – Argentína), 8 Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), 10 James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), 20 Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), 14 Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), 15 Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), 21 Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)

Támadók: 26 Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), 25 Luis Suárez (Sporting CP – Portugália), 9 Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), 19 Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), 11 Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), 7 Luis Díaz (Bayern München – Németország)

Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)

A SVÁJCI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Marvin Keller (Young Boys), 1 Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország)

Védők: 5 Manuel Akanji (Internazionale – Olaszország), 24 Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt – Németország), 18 Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), 4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 25 Luca Jaquez (VfB Stuttgart – Németország), 2 Miro Muheim (Hamburger SV – Németország), 13 Ricardo Rodriguez (Real Betis – Spanyolország), 3 Silvan Widmer (Mainz – Németország)

Középpályások: 20 Michel Aebischer (Pisa – Olaszország), 8 Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 14 Ardon Jashari (AC Milan – Olaszország), 22 Fabian Rieder (Augsburg – Németország), 15 Djibril Sow (Sevilla – Spanyolország), 10 Granit Xhaka (Sunderland – Anglia), 6 Denis Zakaria (AS Monaco – Franciaország)

Támadók: 23 Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 7 Breel Embolo (Stade Rennais – Franciaország), 16 Christian Fassnacht (Young Boys), 26 Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Németország), 9 Johan Manzambi (Freiburg – Németország), 11 Dan Ndoye (Nottingham Forest – Anglia), 19 Noah Okafor (Leeds United – Anglia), 17 Ruben Vargas (Sevilla – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin