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Statisztikák: Messi pozitív és negatív értelemben is vb-rekorder lett

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.07. 20:31
Már Lionel Messi a vb-k gólpasszkirálya (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 Egyiptom Argentína
Ahogy beszámoltunk róla, Argentína hatalmas csatában, kétgólos hátrányból legyőzte Egyiptomot, és bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe. Íme, a mérkőzés statisztikái!
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Elképesztő csatában dőlt el, hogy Lionel Messi folytathatja a világbajnoki szereplést, Mohamed Szalah pedig utazhat haza. Vagy nyaralni.

Lionel Messi a 14. egyenes kieséses meccsén vett részt, amivel beállította Miroslav Klose rekordját.

Egyiptom 1934 után szerzett újra gólt a nyolcaddöntőben, akkor Magyarország ellen találtak be az észak-afrikaiak.

Igen gyenge a tizenegyesek értékesítési aránya ezen a vb-n.

Lionel Messi másodszor hibázott tizenegyest ezen a vb-n, és a mérkőzés utáni szétlövést nem figyelve az első ilyen duplázó lett a világbajnokságok történetében.

Musztafa Sobeir mindössze a negyedik kapus a vb-ken, aki a szétlövést nem számítva két büntetőt hárított ugyanazon a világbajnokságon.

Messi sorozatban a kilencedik vb-mérkőzésén talált be.

Messi lett a vb-k történetének gólpasszkirálya, a Romerónak adott labdája a kilencedik asszisztja volt, megelőzve Diego Maradonát.

Argentína eddig mindig veszített a vb-meccseken, amikor kétgólos hátrányban volt, ezt a rossz sorozatot most megtörte.

Messi első játékosként talált be hat egymást követő egyenes kieséses mérkőzésen, eddig Sárosi Györggyel, Leonidasszal és Vavával állt holtversenyben.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
ARGENTÍNA–EGYIPTOM 3–2 (0–1)
Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Letexier (francia)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 73.), Romero (Otamendi, 90+5.), Li. Martínez, Tagliafico (N. González, 66.) – Paredes, Mac Allister, E. Fernández, De Paul (La. Martínez, 66.) – Messi, J. Álvarez (Medina, 90+5.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Lasin (Zizo, 90+6.), Attia – Hasszem Hasszan (Trézéguet, 73.), Asur (Fathi, a szünetben), Ziko (Marmus, 80.) – Szalah. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan
Gólszerző: Romero (79.), Messi (83.), E. Fernández (90+2.), ill. Ibrahim (15.), Ziko (67.)

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