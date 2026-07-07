Statisztikák: Messi pozitív és negatív értelemben is vb-rekorder lett

Lionel Messi a 14. egyenes kieséses meccsén vett részt, amivel beállította Miroslav Klose rekordját.

Lionel Messi is preparing to make his 14th appearance in a World Cup knockout match today.



He equals Miroslav Klose's record for the most by any player in the tournament's history. 👏 pic.twitter.com/LUMmymYeox — Squawka (@Squawka) July 7, 2026

Egyiptom 1934 után szerzett újra gólt a nyolcaddöntőben, akkor Magyarország ellen találtak be az észak-afrikaiak.

Egypt score in a World Cup last-16 match for the first time since 1934 against Hungary. 🤯 pic.twitter.com/lQB7fiEiRr — Squawka (@Squawka) July 7, 2026

Igen gyenge a tizenegyesek értékesítési aránya ezen a vb-n.

Including shootouts, just 32 out of 49 penalties have been scored at the 2026 World Cup.



The 65.3% conversion rate is the worst in a World Cup since 1966. pic.twitter.com/p5gx3E0ySv — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 7, 2026

Lionel Messi másodszor hibázott tizenegyest ezen a vb-n, és a mérkőzés utáni szétlövést nem figyelve az első ilyen duplázó lett a világbajnokságok történetében.

2 - Lionel Messi is the first player in World Cup history to miss two penalties at a single edition (excluding shootouts).



Shock. pic.twitter.com/PThOcWlcat — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

Musztafa Sobeir mindössze a negyedik kapus a vb-ken, aki a szétlövést nem számítva két büntetőt hárított ugyanazon a világbajnokságon.

Mostafa Shobeir is only the fourth goalkeeper in the history of the World Cup to save two penalties in the same edition (excl. shootouts):



◉ Jan Tomaszewski (1974)

◉ Brad Friedel (2002)

◉ Wojciech Szczęsny (2022)

◉ Mostafa Shobeir (2026) 🆕



Egypt's wall. 🧱 pic.twitter.com/uF60FDqhSo — Squawka (@Squawka) July 7, 2026

Messi sorozatban a kilencedik vb-mérkőzésén talált be.

Lionel Messi has now scored in NINE consecutive World Cup matches.



I have no words. 🐐 pic.twitter.com/lTaVpRkZQm — Squawka (@Squawka) July 7, 2026

Messi lett a vb-k történetének gólpasszkirálya, a Romerónak adott labdája a kilencedik asszisztja volt, megelőzve Diego Maradonát.

Lionel Messi has now provided more World Cup assists than any other player on record (9).



His assist for Cristian Romero moves him clear of the late, great, Diego Maradona. 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/mavvg882c4 — Squawka (@Squawka) July 7, 2026

Argentína eddig mindig veszített a vb-meccseken, amikor kétgólos hátrányban volt, ezt a rossz sorozatot most megtörte.

Argentina were 2-0 down and heading out. They have lost all 13 of their previous World Cup games when trailing by at least two goals.



Then Lionel Messi took charge. He now has the most assists in World Cup history (9) and extended his record goal total (21) to make it 2-2. pic.twitter.com/Y2pOois9jL — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 7, 2026

Messi első játékosként talált be hat egymást követő egyenes kieséses mérkőzésen, eddig Sárosi Györggyel, Leonidasszal és Vavával állt holtversenyben.

6 - 🇦🇷 Lionel Messi is the first player in FIFA World Cup history to score in six consecutive knockout stage matches.



Cometh. pic.twitter.com/rjVZetLXJN — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

ARGENTÍNA–EGYIPTOM 3–2 (0–1)

Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Letexier (francia)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 73.), Romero (Otamendi, 90+5.), Li. Martínez, Tagliafico (N. González, 66.) – Paredes, Mac Allister, E. Fernández, De Paul (La. Martínez, 66.) – Messi, J. Álvarez (Medina, 90+5.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Lasin (Zizo, 90+6.), Attia – Hasszem Hasszan (Trézéguet, 73.), Asur (Fathi, a szünetben), Ziko (Marmus, 80.) – Szalah. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

Gólszerző: Romero (79.), Messi (83.), E. Fernández (90+2.), ill. Ibrahim (15.), Ziko (67.)