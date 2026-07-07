A svájciak nem számíthatnak az eddig remeklő Manzambira Kolumbia ellen – kezdőcsapatok

Svájc és Kolumbia vívja az idei labdarúgó-világbajnokság utolsó nyolcaddöntőjét. A két szövetségi kapitány kijelölte a kezdőcsapatokat a magyar idő szerint kedd késő esti vancouveri mérkőzésre – a svájciak főnöke, Murat Yakin nagy bánatára nem számíthat a tornán eddig remek teljesítményt nyújtó, de megsérülő Johan Manzambira. Íme, a kezdő tizenegyek!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

SVÁJC–KOLUMBIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vancouver, BC Place Vancouver, 22 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Iván Barton (salvadori)

SVÁJC: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Xhaka – Rieder, Jashari, Ndoye – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin

KOLUMBIA: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – Puerta, Lerma, J. Arias – J. Rodríguez, L. Suárez, L. Díaz. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo