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A svájciak nem számíthatnak az eddig remeklő Manzambira Kolumbia ellen – kezdőcsapatok

K. Zs.K. Zs.
2026.07.07. 20:45
Manuel Akanji és Granit Xhaka, illetve James Rodriguez és Luis Diaz is kezd a nyolcaddöntőben (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 foci-vb 2026 Kolumbia Svájc
Svájc és Kolumbia vívja az idei labdarúgó-világbajnokság utolsó nyolcaddöntőjét. A két szövetségi kapitány kijelölte a kezdőcsapatokat a magyar idő szerint kedd késő esti vancouveri mérkőzésre – a svájciak főnöke, Murat Yakin nagy bánatára nem számíthat a tornán eddig remek teljesítményt nyújtó, de megsérülő Johan Manzambira. Íme, a kezdő tizenegyek!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
SVÁJC–KOLUMBIAélőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vancouver, BC Place Vancouver, 22 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Iván Barton (salvadori)
SVÁJC: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Xhaka – Rieder, Jashari, Ndoye – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
KOLUMBIA: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – Puerta, Lerma, J. Arias – J. Rodríguez, L. Suárez, L. Díaz. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo

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