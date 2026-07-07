Lionel Messi: Ez a csapat sosem adja fel, mindig a végsőkig harcol

„Megint sokat szenvedtünk a győzelemért, de ilyen a világbajnokság, minden meccs nagyon szoros, rendkívül kiélezett. Mindannyian hatalmas megkönnyebbülést érzünk, azt hiszem, ez az események alakulását látva érthető” – kezdte a meccs után a mixed zone-ban a gólt és gólpasszt is jegyző Lionel Messi.

„Nem könnyű kétgólos hátrányból talpra állni, de ahogyan már sokszor elmondtam, ez a csapat sohasem adja fel, a végsőkig harcol” – folytatta a nyolcszoros aranylabdás.

„Őrület, amit véghez vittünk. Remélem, a szurkolók élvezik, amit csinálunk. Szerencsénk volt, hogy még idejében szépítettünk, aztán vitt minket a lendület” – tette hozzá Messi.