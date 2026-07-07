Lionel Messi: Ez a csapat sosem adja fel, mindig a végsőkig harcol
„Megint sokat szenvedtünk a győzelemért, de ilyen a világbajnokság, minden meccs nagyon szoros, rendkívül kiélezett. Mindannyian hatalmas megkönnyebbülést érzünk, azt hiszem, ez az események alakulását látva érthető” – kezdte a meccs után a mixed zone-ban a gólt és gólpasszt is jegyző Lionel Messi.
„Nem könnyű kétgólos hátrányból talpra állni, de ahogyan már sokszor elmondtam, ez a csapat sohasem adja fel, a végsőkig harcol” – folytatta a nyolcszoros aranylabdás.
„Őrület, amit véghez vittünk. Remélem, a szurkolók élvezik, amit csinálunk. Szerencsénk volt, hogy még idejében szépítettünk, aztán vitt minket a lendület” – tette hozzá Messi.
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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
ARGENTÍNA–EGYIPTOM 3–2 (0–1)
Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Letexier (francia)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 73.), Romero (Otamendi, 90+5.), Li. Martínez, Tagliafico (N. González, 66.) – Paredes, Mac Allister, E. Fernández, De Paul (La. Martínez, 66.) – Messi, J. Álvarez (Medina, 90+5.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Lasin (Zizo, 90+6.), Attia – Hasszem Hasszan (Trézéguet, 73.), Asur (Fathi, a szünetben), Ziko (Marmus, 80.) – Szalah. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan
Gólszerző: Romero (79.), Messi (83.), E. Fernández (90+2.), ill. Ibrahim (15.), Ziko (67.)