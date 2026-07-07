Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

BL-selejtező: Vikíngur–ETO FC 0–0

BL, selejtező: Víkingur–ETO FC

2026.07.07. 20:53
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Njie (labdával) két izlandi között igyekszik továbbvinni a labdát (Fotó: ETO FC)
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ETO FC Vikingur Bajnokok Ligája
A magyar bajnok ETO FC az izlandi Víkingur otthonában, a reykjavíki műfüvön kezdi meg szerepélését a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026–2027-es kiírásának selejtezőjében. Kövesse velünk a mérkőzést!

 

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Reykjavík. V: Lissorgue (francia)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS – ITT!

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Bajnokok Ligája
Tegnap, 21:26

Efraín Juárez: A Víkingur ellen minden körülményhez alkalmazkodni kell

KEZDÉS: 21.00. Az ETO FC vezetőedzője lapunk kérdésére válaszolt a Víkingur elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtt.

 

 

ETO FC Vikingur Bajnokok Ligája
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