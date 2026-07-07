BL, selejtező: Víkingur–ETO FC

A magyar bajnok ETO FC az izlandi Víkingur otthonában, a reykjavíki műfüvön kezdi meg szerepélését a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026–2027-es kiírásának selejtezőjében. Kövesse velünk a mérkőzést!
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Reykjavík. V: Lissorgue (francia)
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