Nemzeti Sportrádió

NB II: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny

FERENCZ BALÁZSFERENCZ BALÁZS
2026.07.25. 18:41
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A fehér mezes Videoton többek között a Vasassal vívott edzőmérkőzést a nyáron (Forrás: vidi.hu)
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NB II Fehérvár labdarúgó NB II 1. forduló Videoton FC Fehárvár élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Videoton Vidi
A labdarúgó NB II 1. fordulójában a tavasszal nyolcadik helyen végzett Videoton FC Fehérvár a negyedikként zárt HR-Rent Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
1. FORDULÓ

Az NB II-es idénybeharangozónkat itt olvashatják el.

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, … néző. Vezeti: Iványi Gábor (Aradi József, Holpár Gergely)
VIDEOTON: Kemenes B. – Köllő, Spandler, Murka, Kovács K. – Derekas, Bedi – Nagy D., Ekbauer, Zsótér - Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás
KOZÁRMISLENY: Lékai – Freyer, Vajda, Debreceni – Bíró, Kozics, Kocsis D., Bene – Szűcs P., Csucsánszky, Zamostny. Vezetőedző: Czuczi Mátyás
Gólszerző: 

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A Pető Tamással, a Videoton vezetőedzőjével készített interjúnkat pedig itt találják meg. 

PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző idényt a nyolcadik helyen záró Videoton FC Fehérvár a negyedik Kozármisleny ellen. 

 

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