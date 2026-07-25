NB II: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

Az NB II-es idénybeharangozónkat itt olvashatják el.

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, … néző. Vezeti: Iványi Gábor (Aradi József, Holpár Gergely)

VIDEOTON: Kemenes B. – Köllő, Spandler, Murka, Kovács K. – Derekas, Bedi – Nagy D., Ekbauer, Zsótér - Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás

KOZÁRMISLENY: Lékai – Freyer, Vajda, Debreceni – Bíró, Kozics, Kocsis D., Bene – Szűcs P., Csucsánszky, Zamostny. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

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A Pető Tamással, a Videoton vezetőedzőjével készített interjúnkat pedig itt találják meg.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző idényt a nyolcadik helyen záró Videoton FC Fehérvár a negyedik Kozármisleny ellen.