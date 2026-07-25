Nemzeti Sportrádió

Erling Haaland unokatestvére Hegyi és Vitályos csapattársa lett Prágában

2026.07.25. 17:01
Jonatan Braut Brunes, itt még a Raków szerelésében (Fotó: Getty Images)
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Raków Czestochowa Jonatan Braut Brunes Sparta Praha
A világsztár Erling Haaland unokatestvére, Jonatan Braut Brunes a Hegyi Krisztiánt és Vitályos Viktort is foglalkoztató Sparta Praha labdarúgócsapatához igazolt.

A 25 éves norvég középcsatár az előző két idényben a lengyel Raków Czestochowa színeiben összesen negyven gólt szerzett. Korábban volt a belga OH Leuven, illetve a norvég élvonalbeli Strömsgodset és a Lilleström játékosa is.

A lengyel média értesülései szerint a Sparta 6 millió eurót fizetett érte a Rakównak.

A prágaiak szombaton (ma) este kezdik meg szereplésüket a cseh bajnokságban, a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában pedig a francia Olympique Lyon vár rájuk.

 

Raków Czestochowa Jonatan Braut Brunes Sparta Praha
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