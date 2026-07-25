NB II: FC Nagykanizsa–Diósgyőri VTK

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

Az NB II-es idénybeharangozónkat itt olvashatják el.

FC NAGYKANIZSA–DIÓSGYŐRI VTK 1-1 (1-1) - ÉLŐ

Nagykanizsa, 2500 néző. Vezeti: Derdák Marcell (Máyer Gábor, Király Zsolt)

FC NAGYKANIZSA: Gaál – Magyar M., Stefan, Horváth M., Pintér M. – Kovács B., Lőrincz A. –Varga D., Kapornai, Helesh (Lőrincz B., 62.) – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula

DIÓSGYŐRI VTK: Bánhegyi – Kiss L., Szatmári, Bárdos, Tamás M. – Holdampf – Babinszky, Bényei, Vass L. – Molnár G., Borvető. Vezetőedző: Takács Péter

Gólszerző: Kapornai (1-0) a 9., Babinszky (1-1) a 28. percben.

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ELŐZMÉNYEK

Új edzővel és átalakult csapattal fogadja szombaton az NB II-ben újonc FC Nagykanizsa a diósgyőri együttest.

AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN a megyei bajnokság és az NB III között ingázott a dicső múltra visszatekintő Nagykanizsa. A klubot lelkes lokálpatrióták 1866-ban alapították Nagykanizsai Torna Egylet néven, aztán 46 évvel később létrehozták a labdarúgó-szakosztályt, amely 2002-ben egyesült a korábban négyszer is az élvonalban szereplő Nagykanizsai Olajbányásszal. Az idén pedig – 24 esztendő várakozás után – az NB III-as osztályozón a Cigánd ellen kiharcolt sikerrel feljutott a másodosztályba a csapat.

A hétvégén kezdődő bajnoki idény első fordulójában, szombaton az NB I-ből kieső Diósgyőri VTK-t fogadja az újonc az Olajbányász stadionjában, a város és környékének labdarúgást kedvelő polgárai izgalommal várják a rajtot. A klubbal kapcsolatos hír még, hogy a 2026/2027-es idényre együttműködési megállapodást kötött az élvonalbeli ZTE-vel, amely mérkőzésenként öt, U21-es korosztály alatti játékost kölcsönözhet az NB II-es FC Nagykanizsának, s közülük egyszerre három léphet pályára. Szó se róla, ráfér a keretre az erősítés, hiszen a nyáron tizenegy labdarúgó búcsúzott a kanizsaiaktól, igaz, ugyanennyi érkező van – köztük a kispadon Gabala Krisztiánt váltó Jeney Gyula vezetőedző.

„Pályafutásom során először fordult elő, hogy a bajnoki rajtra szinte új csapatot kell kialakítanom, jóllehet a szerződésem aláírásakor tisztában voltam ezzel a helyzettel – mondta megkeresésünkre a 48 éves szakember. – Ezen a szinten már nem működhet az uram-bátyám világ, itt nincs barátság, mert a rend, a fegyelem és a kemény munka számít. A felkészülés idején számos pozitívumot tapasztaltam, a játékosok megértették, elfogadták a nézeteimet, továbbá a vezetők és a város is mögöttünk áll. Nagy az érdeklődés Nagykanizsán, több mint húsz év után újra a magyar labdarúgás második vonalában futballozik a csapat, ráadásul a bajnokesélyes Diósgyőrt fogadjuk a nyitó fordulóban, ez természetesen kellő motiváció nekünk. Úgy tudjuk, telt ház előtt futballozhatunk.” V. GY.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az NB III-ból feljutott, újonc Nagykanizsa a tavasszal még élvonalbeli Diósgyőr ellen.