Nemzeti Sportrádió

Bodnár lőtte az első gólt, de Szappanos hibája után fordított a Nyíregyháza

2026.07.24. 22:00
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Kvasinát ünneplik a társak a gólja után (Fotó: Czinege Melinda)
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Újpest NB I Nyíregyháza
A Nyíregyháza–Újpest mérkőzéssel kezdetét vette a labdarúgó NB I 2026–2027-es idénye. Az első félidőben Bodnár Gergő góljával a fővárosiak szerezték meg a vezetést, de a második játékrészben fordított a Nyíregyháza, és 2–1-re győzött – kihasználva Szappanos Péter nagy hibáját.

 

LABDARÚGÓ NB I
1. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus–Újpest FC 2–1 (0–1)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 6235 néző. Vezette: Rúsz Márton (Buzás, Vígh-Tarsonyi)
Gólszerző: Medved (50.), Kvasina (86.), ill. Bodnár G. (14.)

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AHOGY TAVALY, most is az Újpest játszotta az évad első mérkőzését (akkor a Diósgyőrt győzte le hazai pályán 3–1-re), és ahogy januárban, Nyíregyházán mutatkozott be (1–1) Dárdai Pál sportigazgatóval és Szélesi Zoltán vezetőedzővel az „új” Újpest, úgy a mostani idény első fellépése is a szabolcsi megyeszékhelyen volt aktuális.

A sort folytathatnánk azzal, hogy fél éve Muhamed Tijani a Szpari színeiben az Újpest, most pedig lilában korábbi csapata ellen debütál(t), de a nigériai támadó betegségéből felépülve csak civilben figyelte a pályán történteket. Jó volt viszont látni a meccs felé menet a Szpari legendái közül a klub egyetlen, Nyíregyházáról a válogatottba került játékosát, Moldván Miklóst (297 bajnoki, abból 122 az élvonalban) és Vágó Zoltánt (70/48), közülük előbbi 1981. október 4-én győztes gólt szerzett a Dózsa ellen a csapata által 2–1-re megnyert mérkőzésen, amelyen a Spartacus korábbi sikeredzője, Temesvári Miklós ellenfélként először tért vissza Nyíregyházára.

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fotó 2026.07.24.

NB I, 1. forduló: Nyíregyháza–Újpest 2–1 (Fotók: Czinege Melinda)

A maiaktól szenvedélyes támadófutballt lehetett várni, ezt erősítendő mindkét oldalon a védelemből előre húzódó játékosok nevéhez fűződött az első gólveszélyes szituáció. Ám amíg Temesvári Attila lövését védte az újpesti színekben debütáló Szappanos Péter, addig a bajnokság, egyben NB I-es karrierje első találatát jegyző Bodnár Gergő megpattanó lövéssel avatta fel a súlyos sérüléséből több mint egy év után visszatérő Tóth Balázst.

Az első játékrész végén Katona Levente lábáról a másik kapuba is bepattanhatott volna a labda, ám balszerencséjére a kapu torkában az „átugrotta” a lábát Katona Bálint lövése után. A kapott gólt követően ment előre becsülettel, és olykor fellazult a Nyíregyháza, ez kínálta a megugrásokat a vendégcsapat számára, de vagy a kulcspasszok voltak pontatlanok, vagy sikeresen támadtak vissza a hazaiak.

A szünetben kapust cserélt a Szpari: Molnár Mátyás a fiatalszabály miatt állt be, hiszen csapatonként legalább negyvenöt percig a pályán kell lennie egy 2006-ben vagy később született játékosnak, ő pedig megfelel ennek a kritériumnak (az első félidőben nem volt ilyen státuszú futballista a hazai sorokban). Az sem mindennapos, hogy a gólvonalon áthaladó vagy át nem haladó labda miatt kell megvizsgálni egy gólt. Nos, az elemzés szerint Zan Medved csúsztatása után ez megtörtént, így gyorsan egyenlített a Nyíregyháza. S lendületben is maradt a házigazda – ezt észlelve Szélesi Zoltán két kettős cserét is végrehajtott, a frissen érkezők között volt a váratlanra bármikor képes Horváth Krisztofer is.

Az újbóli nagy nekibuzdulás után kissé ellaposodott a meccs, meddő újpesti labdajáratással teltek a percek, a Szpari kontraakciókra rendezkedett be. Ekkor már azt lehetett érezni, hogy egyik oldalon sem bánnák, ha a döntetlen maradna, mígnem elérkezett a 86. perc, amikor Marko Kvasina védhetetlennek egyáltalán nem tűnő lövése után becsorgott a labda a kapuba Szappanos Péter karja alatt (az osztrák csatár januárban egyenlítő, most győztes gólt szerzett csapatának az Újpest ellen).

A múlt pedig megelevenedett: ama bizonyos negyvenöt évvel ezelőtti meccsen Moldván Miklós 88. percben elért góljával fordított a lilák ellen a Szpari, ami akkor azért nagyobb szenzációt jelentett, mint az utódok mostani, szintén szép sikere.

 

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