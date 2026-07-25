Nemzeti Sportrádió

Sike József aranyérmes az 50 méteres 40 vegyes számban a mozgócéllövő-vb-n

2026.07.25. 17:24
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Fotó: Nemzeti Sport, archív
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mozgócéllövő-vb Sike József sportlövészet
Sike József 391 körös teljesítménnyel aranyérmes lett a férfiak 50 méteres 40 vegyes számában a Tallinnban zajló mozgócéllövő-világbajnokságon, a magyar csapat a negyedik helyen végzett, míg a junioroknál Déri Ágoston diadalmaskodott.

A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint Sike pályafutása negyedik egyéni vb-címét szerezte meg.

„Meglepett ez az eredmény azért is, mert már egy új típusú céltáblára kell lőni. Nem szeretjük, de örülök, hogy jól ment. Tavaly még nagyon kerestem a versenyeken, hogy miként lehet erre célozni. Keszthelyen gyakoroltuk is a vb előtt” – mondta Sike.

A második helyen a svéd Emil Martinsson végzett 389 körrel, míg szétlövés után a 388 kört elérő lengyel Lukasz Czapla lett a harmadik.

Tasi Tamás 376 körrel a 13., Boros László 367-tel a 20. helyen zárt a magyarok közül.

A csapatversenyt a svédek nyerték 1153 körrel, a magyar hármas pedig negyedik lett 1134 körrel.

A junior fiúknál is magyar siker született, hiszen Déri Ágoston 375 körrel győzött. A második finn Wilmer Wilkman 366, a harmadik, szintén finn William Erik Wilkman 364 kört teljesített.

 

mozgócéllövő-vb Sike József sportlövészet
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