Sike József aranyérmes az 50 méteres 40 vegyes számban a mozgócéllövő-vb-n

A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint Sike pályafutása negyedik egyéni vb-címét szerezte meg.

„Meglepett ez az eredmény azért is, mert már egy új típusú céltáblára kell lőni. Nem szeretjük, de örülök, hogy jól ment. Tavaly még nagyon kerestem a versenyeken, hogy miként lehet erre célozni. Keszthelyen gyakoroltuk is a vb előtt” – mondta Sike.

A második helyen a svéd Emil Martinsson végzett 389 körrel, míg szétlövés után a 388 kört elérő lengyel Lukasz Czapla lett a harmadik.

Tasi Tamás 376 körrel a 13., Boros László 367-tel a 20. helyen zárt a magyarok közül.

A csapatversenyt a svédek nyerték 1153 körrel, a magyar hármas pedig negyedik lett 1134 körrel.

A junior fiúknál is magyar siker született, hiszen Déri Ágoston 375 körrel győzött. A második finn Wilmer Wilkman 366, a harmadik, szintén finn William Erik Wilkman 364 kört teljesített.