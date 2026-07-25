Tour de France: dráma, könnyek és fordulat a királyetapon

„Van egy tervünk” – árulta el még pénteken Tadej Pogacar, a Tour de France összetettjét kényelmes, több mint hétperces előnnyel vezető szlovén kerékpáros a szombati királyetappal kapcsolatban. A Le Bourg d’Oisans és Alpe d’Huez közötti 170 kilométeres szakaszra nemcsak az UAE fordított fokozott figyelmet, az ecuadori Richard Carapaz és a dán Mads Pedersen is biztossá akarta tenni a hegyi, illetve a gyorsasági pontversenyben az elsőségét, míg Isaac del Toro és Paul Seixas a legjobb fiatalt megillető fehér trikóért harcolhatott a lélegzetelállító hegyek között.

Carapaz és Pedersen be is került a nap szökésébe, az ecuadori kerékpáros három hágót is meghódított, eldöntve ezzel, hogy ő lesz a hegyek királya. Pedersen a gyorsasági részhajrát nyerte meg, így a zöld trikót a dán kerékpáros viszi haza.

Az utolsó kategorizált hegyre Sepp Kuss ért fel elsőként, a Visma amerikai kerékpárosa szólóban fordulhatott rá a lejtmenetre, mögötte 15-20 másodperccel tekert Carapaz, míg kétperces lemaradással haladt Pogacarék csoportja, benne csapattársával, Del Toróval, valamint Remco Evenepoellal és Seixassal. Utóbbit hiába segítette több decathlonos versenyző, amikor Del Toro és Pogacar rögtönzött szóbeli értekezletét követően támadást indított, nem bírta a tempót.

Kuss szólóban szelte az íveket, azonban gyors egymásutánban kétszer is elcsúszott, Carapaz pedig kihasználta a lehetőséget és átvette a vezetést. A harmadik héten kifejezetten aktív, egymás után három szakaszon is szökésben tekerő ecuadori erőgép megérdemelten nyerte meg a királyetapot és a hegyi trikót, sikerét meg is könnyezte.

Közben Evenepoel az utolsó kilométereken megérezte, hogy Del Toro fárad, lendületes támadására nem reagált a két UAE-s, a hegyi segítővé átlényegülő Pogacar hagyta, hadd menjen a belga. Aki akkora hajrát nyitott, hogy a célegyenes előtt még Kusst is leelőzte, ezzel némiképp csökkentette a lemaradását Pogacar mögött az összetettben. A sárga és a fehér trikós összekapaszkodva gurult át a célvonalon, mindkettő terve valóra vált: Pogacar beállítja az ötszörös Tour-győztesek rekordját, Del Toro pedig a legjobb fiatal titulusa mellett az összetett harmadik helyét is megszerezte.

Vasárnap Párizsban zárják le a 113. Tour de France-ot a kerékpárosok. Az eredeti tervekhez képest rövidebb lesz a záró etap a franciaországi erdőtüzek miatt, a Montmartre-ot viszont így is megmásszák háromszor.

VÉLEMÉNY Richard CARAPAZ, a 20. szakasz győztese: – Fantasztikus érzés a győzelem, ráadásul megkülönböztető trikóban. Megérdemlem, mert nagyon keményen küzdöttem az egész körversenyen. Már Barcelonában tudtam, hogy nem az összetettért harcolok, egyértelmű volt számomra, hogy miért jöttem, és ezt el is értem, két szakaszt és a hegyi pontversenyt is megnyertem.

113. TOUR DE FRANCE

20. szakasz (Le Bourg d’Oisans–Alpe d’Huez, 170.9 km): 1. Richard Carapaz (ecuadori, EF Education) 4:59:39 óra, 2. Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 26 másodperc hátrány, 3. Kuss (amerikai, Visma) 31 mp h., 4. Pogacar (szlovén, UAE) 1:05 p h. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 72:53:44 óra, 2. Evenepoel 6:26 p h., 3. Del Toro (mexikói, UAE) 9:42 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 527 pont, 2. Philipsen (belga, Alpecin) 445, 3. Girmay (eritreai, NSN) 361. A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Richard Carapaz 156 pont, 2. Pogacar 100, 3. V. Paret-Peintre (francia, Soudal Quick-Step) 99. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Isaac del Toro 73:03:26 óra, 2. Seixas (francia, Decathlon) 2:14 p h., 3. Martinez (francia, Bahrain-Victorious) 3:20 p h. A csapatverseny állása: 1. Lidl-Trek 219:01:16 óra, 2. UAE 36:57 p h., 3. Red Bull-Bora-Hansgrohe 1:06:22 óra h.