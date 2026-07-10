Kosárlabda: legyőzte a szlovénokat az U20-as női válogatott az Eb-n

Az izraeliek elleni nyolcaddöntős vereséget követően a magyar csapat az alsóházban, a 9-16. helyért zajló helyosztókon folytatta a tornát a litvániai U20-as női kosárlabda Európa-bajnokságon.

Magyar Gergely együttese szoros csatában, 61–55-re verte a szlovénokat a helyosztók első körében.

Ezzel a sikerrel a mieink bebiztosították az A-divízióban való bennmaradásukat, és a 9-12. helyért játszhatnak szombaton a lettek vagy az olaszok ellen.

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA

A 9-16. helyért

Magyarország–Szlovénia 61–55 (11–10, 19–16, 17–15, 14–14)

A mérkőzés jegyzőkönyve



Az U20-as női válogatott kerete:

Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti. A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)