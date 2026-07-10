Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: legyőzte a szlovénokat az U20-as női válogatott az Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.07.10. 19:09
null
Címkék
U20-as női válogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Hatpontos győzelmet aratott a szlovénok ellen az U20-as női kosárlabda-válogatott, amely így a 9-12. helyért folytathatja szereplését a litvániai korosztályos Európa-bajnokságon.

Az izraeliek elleni nyolcaddöntős vereséget követően a magyar csapat az alsóházban, a 9-16. helyért zajló helyosztókon folytatta a tornát a litvániai U20-as női kosárlabda Európa-bajnokságon.

Magyar Gergely együttese szoros csatában, 61–55-re verte a szlovénokat a helyosztók első körében.

Ezzel a sikerrel a mieink bebiztosították az A-divízióban való bennmaradásukat, és a 9-12. helyért játszhatnak szombaton a lettek vagy az olaszok ellen.

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA
A 9-16. helyért
Magyarország–Szlovénia 61–55 (11–10, 19–16, 17–15, 14–14)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.

Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

U20-as női válogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Birkózás: Kapuvári bronzérmes, Báger ötödik lett az U20-as Eb-n

Utánpótlássport
2 perce

Kosár: magabiztos sikerrel kezdett az U20-as férfiválogatott az Eb-n

Utánpótlássport
19 perce

Úszás: Kokas Fanni holtversenyben aranyérmes a müncheni ifjúsági Eb-n

Utánpótlássport
1 órája

Kovács Zoltán: Bízni kell a gyerekben minden körülmények között

Utánpótlássport
2 órája

Sakk: Ilkó-Tóth András ezüstérmes az U12-es villám Eb-n

Utánpótlássport
9 órája

Öttusa: Plébán Virág bronz-, a leánycsapat ezüstérmes az U17-es Eb-n

Utánpótlássport
10 órája

Röplabda: bravúros fordítás után Eb-elődöntőben az U18-as lányok

Utánpótlássport
23 órája

Jackl Vivien: ezüst után újabb ezüst az ifi úszó Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 20:59
Ezek is érdekelhetik