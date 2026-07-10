Kosárlabda: legyőzte a szlovénokat az U20-as női válogatott az Eb-n
Hatpontos győzelmet aratott a szlovénok ellen az U20-as női kosárlabda-válogatott, amely így a 9-12. helyért folytathatja szereplését a litvániai korosztályos Európa-bajnokságon.
Az izraeliek elleni nyolcaddöntős vereséget követően a magyar csapat az alsóházban, a 9-16. helyért zajló helyosztókon folytatta a tornát a litvániai U20-as női kosárlabda Európa-bajnokságon.
Magyar Gergely együttese szoros csatában, 61–55-re verte a szlovénokat a helyosztók első körében.
Ezzel a sikerrel a mieink bebiztosították az A-divízióban való bennmaradásukat, és a 9-12. helyért játszhatnak szombaton a lettek vagy az olaszok ellen.
U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA
A 9-16. helyért
Magyarország–Szlovénia 61–55 (11–10, 19–16, 17–15, 14–14)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.
A 9-16. helyért
Magyarország–Szlovénia 61–55 (11–10, 19–16, 17–15, 14–14)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.
(Kiemelt kép forrása: FIBA)
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