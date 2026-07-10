Vb 2026, negyeddöntő: Spanyolország–Belgium 1–1

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
Spanyolország–Belgium 1–1 (1–1) – élőben az NSO-n!
Inglewood, Los Angeles Stadion. Vezeti: Michael Oliver (angol)
SPANYOLORSZÁG: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Fabián Ruiz (Pedri, 55.), Rodri – Yamal, Olmo, Baena (F. Torres, 55.) – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A kispadon: Raya, J. García (kapusok), Pubill, E. García, M. Llorente, Grimaldo, Merino, Gavi, Zubimendi, Pedri, N. Williams, Ferran Torres, Pino, V. Munoz, B. Iglesias
BELGIUM: Courtois – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin, De Bruyne, Vanaken – Doku, De Ketelaere, Trossard. Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)
A kispadon: Lammens, Penders (kapusok), Theate, Meunier, De Winter, Seys, D. Moreira, Saelemaekers, Lukébakio, Witsel, Lukaku, Fernández-Pardo
Gólszerző: F. Ruiz (30.), ill. De Ketelare (41.)
A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)
Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)
Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)
Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)
Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A BELGA VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)
Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (FC Bruges), 5 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (FC Bruges), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)
Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (FC Bruges), 23 Nicolas Raskin (Rangers FC – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)
Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország)
Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)