Sadio Mané mégsem fejezi be a válogatott szereplést

A L'Équipe pénteken néhány órával a Mané visszavonulásáról szóló cikkének megjelentetése után közölte, a szenegáli szélső nem mondott olyat, hogy visszavonult volna. A Sport News Africa újságírója, Sane Malang Twitter-bejegyzésében közölte: a szenegáli lap cikke nem igaz, Mané a januári Afrika-kupa óta nem beszélt a válogatottal kapcsolatos jövőjéről. A francia sportlap szerint a problémát a Le Quotidien állítólag mesterséges intelligenciával elkészített híre okozta, amelyet aztán a nemzetközi média villámgyorsan felkapott.

L'information circulant selon laquelle Sadio Mané aurait annoncé dans un communiqué qu'il mettrait fin à sa carrière internationale est FAUSSE.



Ni Sadio, ni son entourage direct ne sont à l'origine de ce communiqué. La seule déclaration de Sadio à ce sujet remonte à la CAN. pic.twitter.com/imDQIOmWpp — 𝗦𝗮𝗻𝗲 𝗠𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 🇸🇳🇸🇳🇬🇲🇬🇲 (@sane932) July 10, 2026

A Liverpoollal 2019-ben Bajnokok Ligáját nyerő Sadio Mané 130 válogatott meccsén 54 gólt szerzett, amivel a legeredményesebb játékosa a szenegáli válogatottnak, az észak-amerikai világbajnokságon hazája mind a négy találkozóján kezdőként lépett pályára, Norvégia ellen gólpasszt adott, a belgák ellen hosszabbítás után végül kieséssel záruló mérkőzésen pedig a ráadás elején lecserélték.