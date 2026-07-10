Nemzeti Sportrádió

Sadio Mané mégsem fejezi be a válogatott szereplést

H. Á.H. Á.
2026.07.10. 19:03
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Mégis láthatjuk még Manét válogatott mezben (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 Sadio Mané Szenegál
A belgák ellen kétgólos vezetésről 3–2-re elvesztett világbajnoki egyenes kieséses csata után Sadio Mané, a szenegáliak 34 éves labdarúgósztárja úgy döntött, átadja a helyét a következő generációnak – írtuk mi magunk is péntek kora délután, egybehangzó nemzetközi sajtóértesülésekre hivatkozva. Ezeknek az alapja egyaránt a szenegáli Le Quotidien című napilap híre volt, amely a szélső közleményére hivatkozott, ám arról kiderült: hamis.

A L'Équipe pénteken néhány órával a Mané visszavonulásáról szóló cikkének megjelentetése után közölte, a szenegáli szélső nem mondott olyat, hogy visszavonult volna. A Sport News Africa újságírója, Sane Malang Twitter-bejegyzésében közölte: a szenegáli lap cikke nem igaz, Mané a januári Afrika-kupa óta nem beszélt a válogatottal kapcsolatos jövőjéről. A francia sportlap szerint a problémát a Le Quotidien állítólag mesterséges intelligenciával elkészített híre okozta, amelyet aztán a nemzetközi média villámgyorsan felkapott. 

A Liverpoollal 2019-ben Bajnokok Ligáját nyerő Sadio Mané 130 válogatott meccsén 54 gólt szerzett, amivel a legeredményesebb játékosa a szenegáli válogatottnak, az észak-amerikai világbajnokságon hazája mind a négy találkozóján kezdőként lépett pályára, Norvégia ellen gólpasszt adott, a belgák ellen hosszabbítás után végül kieséssel záruló mérkőzésen pedig a ráadás elején lecserélték. 

 

 

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