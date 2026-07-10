Mohamed Szalah: Tudom, még mindig dühösek vagytok

„Tudom, hogy még mindig dühösek vagytok, de ígérem, mindent megteszek annak érdekében, hogy ez új kezdetet jelentsen az egyiptomi futball számára a nemzetközi porondon – fogalmazott a csapatkapitány Mohamed Szalah a közösségi oldalán. – A jövőben a világbajnokságra kijutás nem lesz elég, és a puszta részvétel sem lesz elég. Ez a csapat megérdemli a bizalmatokat!”

Egyiptom negyedszer vett részt világbajnokságon; korábban (1934, 1990, 2018) egyetlen mérkőzést sem nyert meg, ezúttal viszont bejutott a legjobb 16 közé, ahol drámai körülmények között, kétgólos előnyről kapott ki 3–2-re a címvédő argentin válogatottól.

A 34 éves Szalah nyáron elhagyta a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpoolt, ám még nem hozta nyilvánosságra, hol folytatja a pályafutását.