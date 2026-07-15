Koszovói és lett továbbjutás a Kl-selejtező 1. fordulójában

Khresnik Uka góljával a 34. percben szerzett vezetést a koszovói Malisheva az albán Vllaznia elleni Konferencialiga-selejtező 1. fordulójának visszavágóján. A házigazdák előnyét még a szünet előtt az északmacedón csatár, Cemal Ibisi növelte, hogy aztán a szünet után a vendéglátók Uka, Arlind Veliu és Krenar Dulaj révén még háromszor bevegyék Áron Jukaj kapuját. 5–0

Davor Kontics révén igen hamar kiegyenlítette Lettországban összeszedett hátrányát a montenegrói Decsics a Liepaja ellen. A vendégek azonban a holland Kyvon Leidsman révén még az első félidő hosszabbításában egyenlítettek, majd a szünet után a brazil középpályás, Fellipe Vieira már a Liepajának szerzett vezetést – a 2–1 egyben a végeredményt jelentette.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Malisheva (koszovói)–Vllaznia (albán) 5–0 (Uka 34., 52., Ibisi 45+2., Veliu 57., Dulaj 89.)

Továbbjutott: a Malisheva, 6–2-es összesítéssel

Decsics (montenegrói)–Liepaja (lett) 1–2 (Kontics 12., ill. Leidsman 45+1., Fellipe Vieira 61.)

Továbbjutott: a Liepaja, 3–1-es összesítéssel