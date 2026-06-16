Stollárék párosa meccslabdákról fordítva verte az első kiemeltet Berlinben

A magyar, amerikai kettős a nyolcaddöntős nyitó körben az első helyen kiemelt kazah Anna Danyilinával és a szerb Alekszandra Kruniccsal találkozott, és az első játszmát egyetlen brék döntötte el, miután Stollárék 3:5-nél három fogadóeséllyel sem tudták visszavenni a korábban elveszített adogatójátékukat.

A második felvonás sokkal fordulatosabban alakult: egy-egy sikeres brék mellett mindkét páros több bréklabdát is hárított, így végül rövidítés döntött: a magyar, amerikai kettős két mérkőzéslabdát hárítva egyenlített.

Az ezt követő, ezúttal már döntő rövidítésben Stollárék 3-3 után sorozatban öt labdamenetet nyertek meg, ez pedig döntőnek bizonyult, így 1 óra 41 perc után a továbbjutást ünnepelhették.

A magyar, amerikai kettősre a negyeddöntőben amerikai, vagy egy osztrák, orosz duó vár.

TENISZ

WTA-TORNA, BERLIN (fű, 1.2 millió dollár)

Páros, nyolcaddöntő

Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai)–Anna Danyilina, Alekszandra Krunics (kazah, szerb, 1.) 3:6, 7:6 (8-6), 10–6 – döntő rövidítés