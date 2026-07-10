Nemzeti Sportrádió

10 millió fontos bírságot kapott a Chelsea, a pontlevonásról is döntöttek

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.07.31. 15:50
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A Chelsea jelenlegi tulajdonosi köre együttműködő volt a vizsgálatok során (Fotó: Getty Images)
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Chelsea Angol Labdarúgó-szövetség büntetés Premier League
Az angol labdarúgó-szövetség (FA) 10 millió fontos pénzbírsággal sújtotta a Chelsea-t, ugyanakkor a londoni klub fellebbezése nyomán elkerülte a korábban kiszabott, felfüggesztett hatpontos levonást. Helyette két egymást követő átigazolási időszakra szóló, 2027. június 30-ig felfüggesztett tilalmat kapott – számolt be róla a The Athletic.

Az FA még tavaly szeptemberben emelt vádat a Chelsea ellen összesen 74 szabályszegés miatt. A jogsértések az ügynöki szabályok, a közvetítőkkel kapcsolatos előírások és a játékosok harmadik fél általi tulajdonlására vonatkozó rendelkezések megsértéséhez kapcsolódnak. Az esetek 2009 és 2022 közötti időszakot érintenek, elsősorban a 2010–2011-es és a 2015–2016-os idény közötti éveket, amikor még Roman Abramovics volt a klub tulajdonosa.

A Chelsea a fegyelmi eljárás során elismerte mind a 74 szabályszegést. Az első fokon eljáró független bizottság ezért 10 millió fontos bírságot és 2027 nyaráig felfüggesztett hatpontos levonást szabott ki. A klub azonban fellebbezett, amelyet a másodfokú testület elfogadott: a pontlevonást eltörölték, helyette két egymást követő átigazolási időszakra szóló, szintén felfüggesztett átigazolási tilalmat szabtak ki.

Az FA közölte, hogy az ügyhöz kapcsolódó egyéni felelősségek vizsgálata továbbra is folyamatban van.

A Chelsea pénteki közleményében üdvözölte a döntést, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi tulajdonosi kör 2022-ben saját maga jelentette az illetékes szerveknek a múltbeli szabálytalanságok gyanúját, majd teljes körűen együttműködött a hatóságokkal, több ezer dokumentumot bocsátva rendelkezésükre. A klub szerint az FA eljárásának lezárásával valamennyi, a korábbi szabálytalanságokkal kapcsolatos vizsgálat véget ért.

 

Chelsea Angol Labdarúgó-szövetség büntetés Premier League
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