Eddie Howe lemond a Newcastle vezetőedzői posztjáról – hivatalos

Korábban megírtuk, hogy a Sky Sports értesülése szerint Eddie Howe már hetekkel ezelőtt jelezte a Newcastle United vezetőségének, hogy elképzelhetőnek tartja a búcsút, noha továbbra is a csapat felkészítésére koncentrált a Liverpool elleni augusztus 23-i bajnoki rajtra.

Mint ismert, a „szarkák” értékesítették Sandro Tonalit és Anthony Gordont, de Bruno Guimaraes jövője is kérdéses, utóbbit a bajnoki címvédő Arsenal csábítja.

Howe a klub történetének egyik legsikeresebb vezetőedzőjeként búcsúzik. Irányításával a Newcastle megnyerte a Ligakupát, ezzel hetven év után ismét jelentős trófeát tehetett be a vitrinjébe, emellett kétszer is a Bajnokok Ligájába vezette a csapatot, az előző idényben pedig a klub történetének legjobb BL-szereplését érte el.

A Newcastle pénteken adott ki közleményt, melyben leírja, hogy Howe mondott le a klub tréneri posztjáról, amit a csapat elfogadott. Távozott továbbá Jason Tindall, Graeme Jones, Stephen Purches és Simon Weatherston is az edzői stábból.

„Egy kis önreflexió után úgy döntöttem, hogy most van itt az ideje, hogy lemondjak a Newcastle United vezetőedzői posztjáról. Miután közel öt éven át minden energiámat, szívemet és lelkemet a klubnak szenteltem, úgy érzem, a saját magam és a klub érdekeit szolgálja, ha most visszavonulok, feltöltődöm, és szünetet tartok. Bár hihetetlenül nehéz volt meghozni ezt a döntést, a szívemben tudom, hogy ez a helyes lépés. Minden egyes döntésemnél, amit itt töltött időm alatt hoztam, mindig a Newcastle érdekeit helyeztem a sajátjaim elé, és ez a döntés sem kivétel” – olvashatóak Eddie Howe szavai a Newcastle honlapján.

„Annyi hihetetlen pillanat volt az itt töltött időnk alatt. Az első idényben a kiesés elleni küzdelemtől kezdve a röviddel utána a Bajnokok Ligájában a St. James’ Parkban eltöltött számtalan feledhetetlen estig. Gyorsan fejlődtünk. Mindenki összefogott, egységes voltunk, és milyen erőssé váltunk, ami azzal tetőzött, hogy hetven év után hazahoztuk az első hazai trófeánkat. Ezek mind olyan emlékek, amelyeket egész életemben meg fogok őrizni” – folytatta Howe.

Fabrizio Romano információi szerint Matthias Jaissle érkezhet Howe helyére, aki jelenleg az Al-Ahlinál dolgozik. Érte 11 millió eurós kivásárlási árat kéne fizetni. Az olasz transzferguru szerint Jaissle 2030 júniusáig írhat alá, és várhatóan szombaton mutatják be.