Nemzeti Sportrádió

Birkás Balázs nyerte meg a férfiak küzdelmét a kajak-kenu szlalom ob-n

2026.07.31. 17:33
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Birkás Balázs (Fotó: Kovács Péter, archív)
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kajak-kenu ob kajak-kenu szlalom Birkás Balázs
Birkás Balázs nyerte meg a férfiak küzdelmét a kajak-kenusok Szegeden zajló szlalom országos bajnokságán, pénteken.

A síkvízen világbajnok és Európa-bajnok versenyző a K–1 200 méteres döntőben – a magyar sportági szövetség eredményközlője nyomán – 1:39 perc alatt teljesítette a Maty-éren bójákkal kijelölt technikai pályát. A Vasas szegedi születésű 30 éves sportolója mögött az 54 esztendős Nagy László (KSI SE) és a 44 éves Nagy Viktor (OKSE) végzett: előbbi 1:43, utóbbi 2:02 perc alatt teljesítette a távot.

A női kajakozóknál egyetlen induló volt: Seprenyi Sára Tímea (Patent Győr) 1:41 perc alatt ért célba.

 

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