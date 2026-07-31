Birkás Balázs nyerte meg a férfiak küzdelmét a kajak-kenu szlalom ob-n

A síkvízen világbajnok és Európa-bajnok versenyző a K–1 200 méteres döntőben – a magyar sportági szövetség eredményközlője nyomán – 1:39 perc alatt teljesítette a Maty-éren bójákkal kijelölt technikai pályát. A Vasas szegedi születésű 30 éves sportolója mögött az 54 esztendős Nagy László (KSI SE) és a 44 éves Nagy Viktor (OKSE) végzett: előbbi 1:43, utóbbi 2:02 perc alatt teljesítette a távot.

A női kajakozóknál egyetlen induló volt: Seprenyi Sára Tímea (Patent Győr) 1:41 perc alatt ért célba.