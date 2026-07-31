Jégkorong: teljessé vált az FTC kerete

A 33 éves svéd hátvéd az előző idényben érkezett az osztrák ligában tavaly újonc ferencvárosiakhoz, és 46 mérkőzésen 31 pontot (6 gól, 25 gólpassz) gyűjtött.

A zöld-fehéreknél posztján ő volt a legeredményesebb gól- és pontszerző, míg az asszisztok terén a második legjobb védőnek bizonyult, emellett Magyar Kupát és szuperkupát is nyert.

Az FTC KERETE A 2026–2027-ES IDÉNYRE

Érkezett: Ortenszky Tamás (EHC Winterthur), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Rasmus Heljanko (GKS Tychy), Dobos Bendegúz (KeuPa HT), Carter Savoie (HK Spisska Nova Ves), Farkas Olivér (SaiPa U20), Bencze Sebestyén (FTC U19), David Silye (Calgary Wranglers)

Távozott: Brady Shaw (EHC Black Wings Linz), Arany Gergely (Háromszéki Ágyúsok), Sofron István (?), Nagy Krisztián (?), Farkas Boldizsár (MAC Budapest AHC), Seregély Máté (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Tóth Richárd (?), Joose Antonen (?), Tyler Coulter (HK Poprad), Luke Green (?), Gordie Green (?), Marek Hudec (?), Alexander Ytterell (?)

Maradt: Laskawy Ferenc (szerződéshosszabbítás 1+1 évre, opcionálisan 2028-ig), Jussi Tammela (szerződéshosszabbítás 2027-ig), Aku Kestilä (szerződéshosszabbítás 1+1 évre, opcionálisan 2028-ig), Topi Rönni (szerződéshosszabbítás 2027-ig), Paavo Tyni (szerződéshosszabbítás 2027-ig), Mihalik András (szerződéshosszabbítás 2027-ig), Nagy Kristóf (szerződéshosszabbítás 2028-ig), Bálizs Bence (élő szerződés 2027-ig), Hadobás Zétény (szerződéshosszabbítás 1+1 évre, opcionálisan 2028-ig), Horváth Milán (szerződéshosszabbítás 2027-ig), Galajda Zsombor (szerződéshosszabbítás 2028-ig), Mattyasovszky Gergely (szerződéshosszabbítás 2027-ig), Molnár Dávid (szerződéshosszabbítás 2027-ig), Tóth Gergely (szerződéshosszabbítás 2027-ig), Jesper Lindgren (szerződéshosszabbítás 2027-ig), Rasmus Bengtsson (szerződéshosszabbítás 2027-ig)