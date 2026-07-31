Olasz aranyérem a műugrók vegyescsapat-versenyében a vizes Eb-n

Az olaszok győzelmével zárult a műugrók vegyescsapat-versenye a párizsi vizes Európa-bajnokság pénteki nyitányán.
A második helyet a semleges színekben versenyző oroszok, a harmadikat pedig az ukránok szerezték meg.
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Műugrás
Vegyescsapat-verseny
Európa-bajnok: Olaszország (Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria, Raffaele Pelligra) 410.60 pont
2. Oroszország (semleges színekben: Nagyezsda Trifonova, Grigorij Ivanov, Jekatyerina Beljajeva, Ruszlan Ternovoj) 385.80
3. Ukrajna (Kszenyija Bocsek, Kirill Boljuh, Olekszij Szereda, Kszenyija Bailo) 368.20
Műúszás
18.00: páros technikai és férfi egyéni technikai DÖNTŐ
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