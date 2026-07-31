Úszás a Balatonnál és Orfűn, ugrálás Keszthelyen, túra Sülysápon, futás Zircen, Tatán, Salgótarjánban

Ugyanakkor a Balaton-átúszás mellett a 2026-os Élmény- és Szabadidősport Program keretében is több helyszínen várják a sportolni vágyókat ezen a hétvégén is. A program keretében megvalósuló hétvégi élménysport események a SZEOSZ szakmai közreműködésével jönnek létre, hogy minél többen megtapasztalhassák a mozgás örömét.

Augusztus első hétvégéjére hirdették meg Baranya megyében, a Pécsi-tó partján, Orfűn az Orfű Move 2026 elnevezésű, az aktív életmódot népszerűsítő programot, amiben futás, nyílt vízi úszás, de még táncház is szerepel a programpontok között. Úszásban és futásban is különböző távokban lehet nevezni, és bár az előnevezés lezárult, 10 ezer forintos nevezési díj ellenében a helyszínen is lehet nevezni a versenyt megelőzően 2026. augusztus 1-én 17:00 – 18:30 óra között. A Melitta Szabadidő Sportegyesület, Orfű önkormányzata, valamint az Orfűi Turisztikai Egyesület TDM szervezete közösen rendezi a programot. Futásban 6.2 km-es (egy tókör) és 12.4 km-es (két tókör) távra lehet nevezni. Úszásban pedig tóátúszásra és tókerülő úszásra is várják a jelentkezőket.

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Augusztus 1-én és 2-án különleges AirTrack sport- és mozgásélménnyel várják Keszthelyen a Városi Strand látogatóit, ahol bárki kipróbálhatja a modern, felfújható sporteszközöket. A látogatókat biztonságos, puha felületek és szakképzett segítők várják, így kezdők és sportolók egyaránt bátran belekóstolhatnak az akrobatika, ugrások és modern edzéseszközök világába. A program célja, hogy a strandolás mellett: aktív kikapcsolódás, élményszerű mozgást és közös sportélmény.

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Augusztus 1-jén éjjel ismét benépesülnek Sülysáp határai, hiszen érkezik a 4. Éjszakai Mackó Túra, amely már az elmúlt években évek is jelentős számban vonzott látogatókat Sülysáp határain túlról is. A résztvevők idén 8, 14 vagy 20 kilométeres távok közül választhatnak, miközben különleges hangulatban, a nyári este csendjében fedezhetik fel a város és környéke szépségeit.

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A hétvégén, egész pontosan szombaton először rendezik meg Zircen a Nutriversum & ZIRCikON Jótékonysági Futófesztivált, Zirc Városi Önkormányzat szervezésében, a Nutriversum fővédnökségével. Választható távok: 400 m – gyermekfutam, 6 km, 10 km, félmaraton.A verseny 9 órakor kezdődik a zirci Alkotmány utcai rendezvényterületen, helyszíni nevezésre a verseny előtt lesz lehetőség.

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Szeretettel várnak minden sportkedvelőt a 43. Tatai Minimaraton és Félmaraton nemzetközi utcai futóversenyre is, amit 2026. augusztus 01-én rendeznek meg Tata városának legszebb részein. A verseny 1984 óta öregbíti városunk jó hírét. Volt év amikor a Nemzetközi Páneurópai Únió védnökségét élvezte, volt amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Sport For All Bizottsága is kiemelt rendezvényei közé sorolta. A 2019-es évtől újdonságként félmaratoni távval is kiegészült a verseny. A következő versenyszámokban mérettetheik meg magukat az indulók: 13,5 km egyéni és 3 fős (férfi, női) váltó (2,2 km-6,6 km-4,6 km), 21.1 km egyéni (félmaraton). Helyszíni nevezés a versenyközpontban: 2026. 08.01-én: 12:00-15.15-ig.

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Vasárnap Salgótarjánban terepfutásra várják az érdeklődőket. Hosszú táv: 13.8 km + 400 m szint, rajt:10.00 óra. Rövid táv: 5.2 km + 160 m szint, rajt:10.10 óra. Gyerek futam: 300 m, rajt:11.30 óra.

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