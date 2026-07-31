Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Zsitovoz bronzérmes, Tugyi döntős az U17-es vb-n

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2026.07.31. 16:59
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Szentpál Vivien Zsitovoz Mária Tugyi Zétény utánpótlás bírkózás utánpótlássport U17-es világbajnokság
Zsitovoz Mária (53 kg) bronzérmet szerzett, Szentpál Vivien (46 kg) ötödik lett, míg Tugyi Zétény (80 kg) a döntőig menetelt a bakui U17-es birkózó-világbajnokság pénteki versenynapján.

Megvan a magyar korosztályos birkózóválogatott negyedi érme a bakui U17-es vb-n, miután Zsitovoz Mária a dobogó harmadik fokára állhatott fel a lányok 53 kilós súlycsoportjában. Az ESMTK-KIMBA kétszeres U17-es Európa-bajnok ígérete a csütörtöki nyolcaddöntős veresége után másnap a vigaszágon javíthatott, és meg is tettet azt, ugyanis előbb legyőzte az azeri Fatima Bayramovát (2–0), majd a bronzcsatában simán, technikai tussal (11–0) verte a kolumbiai Alejandra Serrano Roát is, így

Zsitovoz ahogyan tavaly, az idén is harmadikként zárt a kadét-világbajnokságon.

A Dél-Zselic SE-KIMBA versenyzőjének, Szentpál Viviennek – aki csütörtökön az elődöntőig jutott – végül nem jött össze az éremszerzés a 46 kilósoknál, miután a bronzmeccsen kikapott 10–0-ra az amerikai Madison Healeytől, ezzel ötödik lett.

Mindeközben délelőtt a szabadfogású fiúk is megkezdték szereplésüket, és

közülük Tugyi Zétény parádés birkózással bemenetelt a fináléba a 80 kilósok mezőnyében.

parádés birkózással bemenetelt a fináléba a 80 kilósok mezőnyében.

A jászberényi reménység moldovai, egyiptomi, majd az elődöntőben török riválisát is rendkívül magabiztosan múlta felül, így szombat este a döntőben lesz jelenése az U17-es Ázsia-bajnok, iráni Amirali Feraszati ellen. Sumejko Kiril (55 kg) kikapott a nyolcaddöntőben, de folytathatja a vigaszágon, míg Láng Vince (65 kg) a selejtezőben búcsúzott.

(Kiemelt képen: Zsitovoz Mária Forrás: UWW/MBSZ)

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