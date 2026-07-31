Nemzeti Sportrádió

Remény a Girondins Bordeaux-nak, sikerült eladni a futballcsapatot

R. P.R. P.
2026.07.31. 14:59
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Francia Olimpiai Bizottság francia negyedosztály Girondins Bordeaux
A L’Équipe számolt be a hírről, mely szerint sikerül eladni a Girondins Bordeux-t a Sparta Capital brit befektetési alapnak, így van esély, hogy a patinás labdarúgócsapat indulhat a francia negyedosztályban.

A francia labdarúgás pénzügyi felügyelete, a DNCG korábban kizárta a Girondins Bordeaux-t az országos bajnokságból, mert vizsgálata szerint a nagy múltú klub jelenlegi tulajdonosai nem tudták előteremteni a fennálló tartozások és a következő idénybeli szereplés pénzügyi fedezetét. A döntés értelmében a csapat csak regionális szinten, a hatodik vonalban játszhatna, de az eladás megvalósulásával jóval kedvezőbb helyzetbe kerülhet.

A vevő Sparta Capitalnak sikerült előteremtenie azt a mintegy 10 millió eurót, amely lehetővé teheti az előző idényben a negyedik vonalban szereplő csapat további működését.

A hatszoros francia bajnok klubot két évvel ezelőtt már fizetésképtelennek nyilvánították, ezért a másodosztályból a negyedikbe esett vissza, és akkor feladta profi státuszát is.

Most a Francia Olimpiai Bizottságon a sor – ez az utolsó fellebbviteli fórum –, hogy elbírálják a Bordeaux kérelmét a negyedosztályú indulásért.

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