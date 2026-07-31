Fiatal magyar támadóval erősített a DVSC – hivatalos

A klub honlapján olvasható közleményből kiderült, hogy Dénes Vilmos – akinek várható hazatéréséről nemrég már beszámoltunk – hároméves szerződést kötött a cívisvárosi klubbal.

Mint írták, a 21 éves, sokszoros U21-es válogatott szélső a Puskás Akadémián nevelkedett, majd egészen fiatalon a Csákvár és a Siófok együtteseiben az NB II-ben szerzett tapasztalatot, 55 másodosztályú bajnokin kilenc gólt és kilenc gólpasszt jegyzett.

Az NB I-be a Zalaegerszeg csapatában robbant be, 37 első osztályú találkozón hat gólt és hét gólpasszt jegyzett. 2025-ben szerződtette a belga KV Kortrijk, amellyel az utóbbi idényben kivívta a feljutást az élvonalba. A debreceniek új játékosa 21 mérkőzésen lépett pályára Belgiumban, egy gólja mellett három gólpasszal segítette csapatát.

Dénes Vilmos a Loki TV-nek adott első interjújában elmondta, előrelépésnek látja a mostani szerződést, elvégre a Debrecennel a nemzetközi porondon is kipróbálhatja magát. Hozzátette, nagy megtiszteltetés, hogy ilyen szurkolók előtt szerepelhet.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Plamen Andreev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Sohan Baldoni (francia, US Concarneau – Franciaország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Dénes Vilmos (KV Kortrijk – Belgium), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként), Póser Dániel (Békéscsaba 1912 Előre), Sergi Samper (spanyol, Motor Lublin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Szendrei Ákos (Paksi FC), Tuska Bálint (Diósgyőri VTK)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Hermann Dávid, Perpék Szabolcs, Sain Balázs (legutóbb kölcsönben Karcag), Szakál Dénes, Vincze Tamás

Kiszemeltek:

Távozók: Bárány Donát (ADO Deen Haag – Hollandia), Batai Tamás (Haladás, legutóbb kölcsönben Debreceni EAC), Álex Bermejo (spanyol, UE Sant Andreu – Spanyolország), Victor Camarasa (spanyol, szabadon igazolható), Demjén Patrik (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Fran Manzanara (spanyol, AD Alcorcón – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Stephen Odey (nigériai, szabadon igazolható), Pálfi Donát (szabadon igazolható), Dognimani Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia, onnan MTK Budapest)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –