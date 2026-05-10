Asztalitenisz-vb: Mindkét számban kínai–japán döntő lesz

Kína és Japán kétséget sem hagyott afelől, hogy jelenleg – s ezalatt most értsük a 2014 óta eltelt tizenkét évet – a nőknél az övék a világ két legjobb csapata. A legutóbbi öt világbajnokságon e két együttes vívta döntőt, s így lesz ez most Londonban is, azaz sorozatban hatodszor küzdenek meg az aranyért. Tegyük gyorsan hozzá, kettejük között is van legalább félemeletnyi különbség, hiszen a 2014 óta lejátszott öt döntő mindegyikét a kínaiak nyerték meg, mégpedig sorrendben 3:0-ra, 3:0-ra, 3:1-re, 3:0-ra és 3:2-re, azaz a japánok két esztendővel ezelőtt Puszanban kerültek a legközelebb a világbajnoki címhez, nyerniük azonban egyszer sem sikerült. Hogy most hatodik nekifutásra megszakad-e ez a sorozat, arra vasárnap kapunk választ, ám az biztos, hogy az elődöntő egyikükből sem vett ki sokat. A Kína–Románia találkozó úgy lett 3:0, hogy a románok még játszmát sem nyertek, elégedetlenek azonban így sem lehetnek, ugyanis legutóbb 2000-ben Kuala Lumpurban jutottak el a legjobb négyig, azaz huszonhat év után szereztek ismét világbajnoki érmet. Kína ellen a csapat első számú embere, a világranglista-26. Szőcs Bernadette sem tudott csodát tenni, igaz közel volt ahhoz, hogy legalább egy szettet elcsípjen, a világranglistán 2. helyen álló Vang Ma-jü elleni meccs harmadik játszmájában 10:9-re vezetett, azonban a kínai innen három egymást követő ponttal lezárta az összecsapást. Egyébként Andreea Dragoman pont ugyanígy járt a Kuaj Man elleni csata első etapjában, s a forgatókönyv is hasonlóan alakult.

A másik ágon Japánnak annyival volt nehezebb dolga, hogy a németek három szettet – Sabine Winter kettőt, Han Ying egyet – azért elvettek tőlük, viszont míg a kínaiaknak 79, a japánoknak 121 percet kellett az asztalnál eltölteniük, a 13 napos világbajnokság utolsó napján, a döntőben talán valamennyire ez is számít majd. Ahogy a románok bronzérmének, a németek harmadik helyének is van magyar vonatkozása, ugyanis az együttes másodedzője a magyar női válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Bátorfi Zoltán, aki a tavaly Eb-arany után most vb-bronzban vállalt fontos szerepet.

A férfiaknál a japánok simán léptek túl Tajvanon. Utóbbi a negyeddöntőben nagy meglepetésre kiejtette a svédeket, de úgy tűnik, ezzel el is lőtte az összes puskaporát, az elődöntőben ugyanis megszorítani sem tudta a japán válogatottat. Óriási várakozás előzte meg a kínai–francia elődöntőt. Két évvel ezelőtt Puszanban ez a két együttes vívta finálét, akkor a kínaiak 3:0-ra nyertek, ám azóta a fiatal francia csapat rutinosabb lett, így benne volt a levegőben, hogy elkaphatják az ázsiaiakat. A látottak alapján az érzés nem is volt alaptalan, ugyanis 1:1-nél a harmadik meccsen Alexis Lebrun az első két játszmában valósággal kiütötte az ütőt Liang Csing-kun kezéből, az elsőt 11:3-ra, a másodikat pedig 11:1-re nyerte meg az idősebb Lebrun testvér, sőt a harmadikban két meccslabdája is volt a 2:1-hez, ám Liang elképesztő akaraterővel nem csak visszakapaszkodott, meg is fordította az eredményt. Az igazi nyerő ember azonban a világranglistát vezető Vang Csü-csin volt, aki előbb Flavien Cotont, majd az ifjabbik Lebrunt, Felixet is mattolta. A kínaiak nagy sorozata tehát folytatódik, 33 éve, azaz 1993 óta mindig bejutottak a döntőbe, s ez most sincs másként. Ezen a ponton egy másik sorozatról is essék szó, ugyanis legutóbb 2000-ben veszítettek a kínaiak döntőt, akkor a svédektől kaptak ki, így számukra a japánok elleni vasárnapi döntő tétje, hogy meglesz egymás után a 12., összeségében pedig a 24. férfi csapatvilágbajnoki aranyuk.

ASZTALITENISZ

57. CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

Férfiak. Elődöntő: Japán–Tajvan 3:0 Kína–Franciaország 3:1

Nők. Elődöntő: Kína–Románia 3:0, Japán–Németország 3:0