Asztaltenisz-vb: Szőcs Bernadette a román válogatottal egy lépésre van az éremtől

Annak ellenére, hogy férficsapatunk a főtábla első fordulójában 3:0-ra kikapott Svédországtól és ezzel a mieink számára befejeződött a londoni centenáriumi világbajnokság, volt magyar érdekeltség a nyolcaddöntőben. A férfiaknál az elnyűhetetlen, 47 évesen is magas szinten játszó Gárdos Róbert – 1993-ban, még magyar színekben szerzett serdülő Európa-bajnoki aranyat – az osztrák válogatott tagjaként Dél-Korea ellen állt asztalhoz. Az ázsiai együttes remek formában érkezett Angliába, ennek bizonyítékaként a csoportkörben legyőzte Kínát. Az osztrák csapatból Gárdos volt a legközelebb ahhoz, hogy mérkőzést nyerjen, 2:1-es vezetésénél meccslabdája volt O Jung Szung ellen, végül azonban alulmaradt, Ausztria pedig 3:0-s vereséggel búcsúzott a vb-től.

A nőknél a világranglista-26. marosvásárhelyi Szőcs Bernadette vezérelte román válogatott a főtábla első fordulójában Hollandiát intézte el nagyon simán 3:0-ra, majd a nyolc közé jutásért végletekig kiélezett küzdelemben Ukrajnát 3:2-re legyőzve bejutott a negyeddöntőbe, ahol a francia válogatott következik. Nem könnyű ellenfél, de nem is reménytelen a román együttes számára, amely legutóbb 2000-ben jutott el az elődöntőig.

A német női csapat – amelynek másodedzője a magyar női válogatott szövetségi kapitánya, Bátorfi Zoltán – az észak-koreaiak ellen állt asztalhoz. Az ázsiaiak keveset szerepelnek nemzetközi versenyeken, így soha nem lehet tudni, mire képesek. Mint kiderült, most nem igazán sokra a 3:0-ra nyerő németek különösebb gond nélkül léptek át rajtuk.

Ami a többi párharcot illeti, most már jönnek az igazi csemegék. Érdekesség, hogy Dél-Korea és Kína mindkét csapata negyeddöntőben találkozik: míg a nőknél Kína az esélyes, a férfiaknál nem egyértelmű a helyzet, a címvédő Kína ugyanis a csoportkörben kikapott Dél-Koreától, ha ez a negyeddöntőben megismétlődik, a 2001 óta sorozatban 11 világbajnoki címet szerző kínaiak most még a négy közé sem jutnak be. A férfiaknál emellett a japán–német csata ígérkezik különlegesnek, a játékerőt tekintve két éremesélyes együttes közül az egyik biztosan nem állhat fel a dobogóra.

Európa és Ázsia összevetésében a legjobb nyolc között a nőknél 4:4 az arány, a férfiaknál viszont 4:3 Ázsia javára, itt ugyanis a brazilok révén Dél-Amerika is versenyben van még.

A negyeddöntő párosítása

Férfiak: Svédország–Tajvan, Japán–Németország, Dél-Korea–Kína, Franciaország–Brazília

Nők: Kína–Dél-Korea, Románia–Franciaország, Németország–Hongkong, Japán–Ukrajna