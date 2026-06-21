Nemzeti Sportrádió

Serena Williams egyesben is visszatér, indul Wimbledonban

2026.06.21. 21:18
Serena Williams (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon Serena Williams női tenisz
A négyéves kihagyás után két hete visszatért Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára.

A füves pályás Grand Slam szervezői vasárnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével, Venusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England Clubban.

A 44 éves, 23-szoros GS-bajnok Serena Wimbledonban egyesben hétszer nyert korábban, legutóbb 2016-ban. Párosban hatszor diadalmaskodott nővére partnereként.

A füves pályás Grand Slam-torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart, magyar részről egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardy Panna főtáblás helye biztos, míg Gálfi Dalma és Piros Zsombor a selejtezőből indulva próbálhat szerencsét.

 

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