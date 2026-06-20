Nemzeti Sportrádió

Pegula döntő játszmában legyőzte Szabalenkát a berlini elődöntőben

2026.06.20. 17:41
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Szabalenka ismét kapott egy 6:0-t... (Fotó: Getty Images)
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tenisz Arina Szabalenka WTA Berlin Jessica Pegula Stollár Fanny
A harmadik helyen kiemelt amerikai Jessica Pegula három játszmában legyőzte a világelső fehérorosz Arina Szabalenkát az 1.2 millió dollár (370 millió forint) összdíjazású berlini füves pályás női tenisztorna elődöntőjében.

Az első szettet 6:4-re nyerte a tengerentúli játékos, a másodikban rövidítésben egyenlített Szabalenka, aki azonban a döntő játszmában már nem tudott játékot nyerni. Az Opta sportelemző adatai szerint a WTA-világranglista 1975-ös bevezetése óta ő az első világelső, aki két egymást követő versenyén is 6:0-ra veszíti el a döntő szettet – a Roland Garros negyeddöntőjében is így esett ki.

A másik ágon a cseh Linda Nosková találkozik a Fülöp-szigeteki Alexandre Ealával, de ezt az összecsapást eső miatt egyelőre nem tudták elkezdni. Stollár Fanny – az amerikai Asia Muhammad oldalán – a harmadik helyen kiemelt Sara Errani, Nicole Melichar-Martinez olasz, amerikai kettőssel csatázik majd a páros elődöntőjében, azonban az ő mérkőzésük is csúszik.

WTA 500, BERLIN (1 206 446 dollár, fű)
EGYES, ELŐDÖNTŐ
Pegula (amerikai, 3.)–Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:4, 6:7 (4–7), 6:0 
KÉSŐBB
Nosková (cseh)–Eala (Fülöp-szigeteki)
PÁROS, NEGYEDDÖNTŐ
Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai)–Sara Errani, Nicole Melichar-Martinez (olasz, amerikai, 3.)

 

tenisz Arina Szabalenka WTA Berlin Jessica Pegula Stollár Fanny
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