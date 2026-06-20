Pegula döntő játszmában legyőzte Szabalenkát a berlini elődöntőben

Az első szettet 6:4-re nyerte a tengerentúli játékos, a másodikban rövidítésben egyenlített Szabalenka, aki azonban a döntő játszmában már nem tudott játékot nyerni. Az Opta sportelemző adatai szerint a WTA-világranglista 1975-ös bevezetése óta ő az első világelső, aki két egymást követő versenyén is 6:0-ra veszíti el a döntő szettet – a Roland Garros negyeddöntőjében is így esett ki.

A másik ágon a cseh Linda Nosková találkozik a Fülöp-szigeteki Alexandre Ealával, de ezt az összecsapást eső miatt egyelőre nem tudták elkezdni. Stollár Fanny – az amerikai Asia Muhammad oldalán – a harmadik helyen kiemelt Sara Errani, Nicole Melichar-Martinez olasz, amerikai kettőssel csatázik majd a páros elődöntőjében, azonban az ő mérkőzésük is csúszik.

WTA 500, BERLIN (1 206 446 dollár, fű)

EGYES, ELŐDÖNTŐ

Pegula (amerikai, 3.)–Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:4, 6:7 (4–7), 6:0

KÉSŐBB

Nosková (cseh)–Eala (Fülöp-szigeteki)

PÁROS, NEGYEDDÖNTŐ

Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai)–Sara Errani, Nicole Melichar-Martinez (olasz, amerikai, 3.)