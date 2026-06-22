Marozsán, Udvardy, Bondár és Gálfi is rontott a tenisz-világranglistán

A férfiaknál a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos továbbra is az egy helyet lecsúszva 62. Marozsán, míg Fucsovics maradt a 76. helyen. A héten mind a ketten a mallorcai felvezető tornán készülnek a wimbledoni bajnokság jövő heti főtáblás küzdelmeire.

A londoni selejtezőben induló Piros Zsombor három helyet javítva a 172. Az éllovas változatlanul az olasz Jannik Sinner, mögötte a spanyol Carlos Alcaraz és a Roland Garros-bajnok német Alexander Zverev következik.

A nőknél továbbra is Udvardy a legjobb magyar, aki három helyet visszacsúszva jelenleg a 71., míg az egyet rontó Bondár a 75. A wimbledoni kvalifikációban érdekelt Gálfi egy hellyel lejjebb kerülve jelenleg a 115.

Az élcsoportban egyetlen változás történt: a vasárnap Berlinben bajnok cseh Linda Nosková hármat előrelépve már a 10., az első helyen továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka áll a kazah Jelena Ribakinát és a lengyel Iga Swiateket megelőzve.