Nemzeti Sportrádió

Marozsán, Udvardy, Bondár és Gálfi is rontott a tenisz-világranglistán

2026.06.22. 09:54
Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images)
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világranglista tenisz Marozsán Fábián
Marozsán Fábián, Udvardy Panna, Bondár Anna és Gálfi Dalma rontott, Fucsovics Márton pozíciója viszont változatlan maradt a teniszezők világranglistáján.

A férfiaknál a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos továbbra is az egy helyet lecsúszva 62. Marozsán, míg Fucsovics maradt a 76. helyen. A héten mind a ketten a mallorcai felvezető tornán készülnek a wimbledoni bajnokság jövő heti főtáblás küzdelmeire. 

A londoni selejtezőben induló Piros Zsombor három helyet javítva a 172. Az éllovas változatlanul az olasz Jannik Sinner, mögötte a spanyol Carlos Alcaraz és a Roland Garros-bajnok német Alexander Zverev következik.

A nőknél továbbra is Udvardy a legjobb magyar, aki három helyet visszacsúszva jelenleg a 71., míg az egyet rontó Bondár a 75. A wimbledoni kvalifikációban érdekelt Gálfi egy hellyel lejjebb kerülve jelenleg a 115.

Az élcsoportban egyetlen változás történt: a vasárnap Berlinben bajnok cseh Linda Nosková hármat előrelépve már a 10., az első helyen továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka áll a kazah Jelena Ribakinát és a lengyel Iga Swiateket megelőzve.

 

világranglista tenisz Marozsán Fábián
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